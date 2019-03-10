(Görüntülü) Başkan Türkmen: Çamlıca Camii asrın mührüdür

Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, hafta sonunda sabah namazı için Çamlıca Camii’ni tercih eden vatandaşlara çorba ikram etti. Başkan Türkmen, “Çamlıca Camii asrın mührüdür” dedi.





AK Parti Belediye Başkan Adayı Türkmen, Büyük Çamlıca Camii’nde sabah namazı kıldı. Namazdan sonra cemaate çorba ikram eden Başkan Türkmen, vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’ne cemaat adeta akın etti.





ÇAMLICA CAMİİ İSTANBUL’A ÇOK YAKIŞTI





Sabah namazı sonrasında vatandaşlara çorba dağıtan AK Parti Belediye Başkan Adayı Türkmen, şunları söyledi:





“Çamlıca Camii’nin açılışından sonraki ilk pazar sabahında İstanbullu hemşehrilerimizle buluştuk. Muhteşem bir kalabalık var. Cami çok güzel, gelen vatandaşlarımız da öyle. Vatandaşımız Çamlıca Camii’ne çok büyük ilgi gösteriyor. Pazar sabahı olmasına rağmen yoğunluk çok fazla. Medeniyetimizin en önemli sembollerinden biri camilerdir. Bu cami İstanbul’a, Üsküdar’a, Çamlıca’ya çok yakıştı. Bu cami asrın mührü diyoruz. Bu yüzyılın en önemli mühürlerinden biri. Camide 50-60 bin kişi çok rahat namaz kılabilir. Bugün de caminin iç alanı dolmuş durumda, yaklaşık 30 bin kişi bu sabah burada namaz kıldı. Gelenler çok mutlu. Ağlayanlar bile oluyor. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak gelen vatandaşlarımıza çorba ikram ederek, Çamlıca’nın sabah serinliğinde içlerini ısıtmaya çalışıyoruz.”