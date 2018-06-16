Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşıyor. Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti.
(Görüntülü) Başbakan Yıldırım türkü söyledi (AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda Alevi kanaat önderleri ile bayramlaşıyor. Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine...
16 Haziran 2018 Cumartesi 23:52
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