(Görüntülü) BAŞBAKAN YILDIRIM TÜRK TELEKOM HİZMET BİNASI AÇILIŞI VE İFTAR PROGRAMI'NDA KONUŞTU-4
09 Haziran 2018 Cumartesi 00:50
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