ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.
(Görüntülü )Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.
28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:20
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