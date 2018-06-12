(Görüntülü) Başbakan Yıldırım, İzmir'de Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi

Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'de, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. Borisov ile TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) projesi başta olmak üzere çeşitli konularda yapılan ikili görüşmenin ardından iki başbakan, basın toplantısı düzenledi. Avusturyanın camileri kapatmasına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "Avusturya'nın camileri kapatması, din adamlarını sınırı dışı etmesinin medeniyetler arası uyum için büyük bir tehdit olduğunu bu vesileyle iletmek isterim. Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Radikal söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin vaz geçmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralması öncesinde büyük bir talihsizlik olarak düşünüyorum" dedi. İzmir'de dün (pazartesi), Sabuncubeli Tüneli başta olmak üzere 5 projenin açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, sabah saatlerinde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Kaya Termal Otel'de bir araya geldi. Burada Borisov ile TANAP projesi başta olmak üzere çeşitli konularda ikili görüşme yaptı. İki başbakan görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ilk olarak konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'da ölen yangın söndürme ekipleri için baş sağlığı diledikten sonra, "Değerli basın mensupları Bulgaristan'dan gelen mevkidaşımı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Önceden planlanan ziyaretlerinden dolayı Sayın Başbakan öğleden sonra yapılan TANAP projesi toplantısına katılamayacak. Ancak Ekonomi Bakanı iştirak edecek. Ziyaret öncesinde İzmir'e davetimizi kabul ederek gelmiş olması TANAP projesine verdiği önemi göstermektedir" dedi. Kapsamlı görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "İkili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduk. Türkiye ile Bulgaristan'ın iki komşu olmasından öte çok önemli köklü geçmişi var. Kültürlerimiz arasındaki ortaklık ilişkilerimizi iyi komşuluk ve karşılıklı yararlanma temelinde geliştirmeye önem veriyoruz. Üst düzey siyasi ilişkilerin gelişmesi için ciddi anlamda katkı yapıyor. En son 7 Ocak 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı toplantıda ülkemizi ziyaret etti. Yine bildiğiniz gibi 26 Mart'ta Varna'da düzenlenen Türkiye AB liderlik zirvesi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanı Bulgaristan'a gitti. Orada AB Türkiye ilişkileri Bulgaristan-Türkiye ilişkileri konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldı. AB dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Bulgaristan'ın Türkiye'nin dahil olduğu Balkanlar bölgesini, AB gündemine taşıma gayretlerini de tebrik ediyorum" diye konuştu. "İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ" Bulgaristan-Türkiye ilişkilerini sürdürmeyi iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda daha da ileri taşımayı hedeflediklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti: "Ekonomi, kültür, turizm, ticaret konuları başta olmak üzere Bulgaristan ile ilişkilerimiz günden güne gelişiyor. İlişkileri kazan kazan temeline göre inşa etmiş durumdayız. Özellikle trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafından hızlı tren projesine iki ay içerisinde başlıyoruz. Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarında gidecek tarihi ipek yolu yeniden canlanmış olacak. Bu bağlantı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını temin edecektir. Ticaret hacmimiz bu yıl içinde artmaya devam ediyor. Yüzde 23'lük artış sağladık. İkili ticaretimizi uyum içerisinde 7 milyar doların üzerine, yakın vadede de 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için de gayretlerimiz devam ediyor. Enerji, Bulgaristan ile ikili ilişkilerimizin gelişmesi için çok önemli bir alan. Bu anlamda Bulgaristan stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Bugün açılacak olan TANAP'in, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya devam etmesi de de prensip olarak benimsediğimiz bir durumdur. Yılda 10 milyar metreküp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşımış olacağız. Bulgaristan ile kara ulaşımı, demiryolu bağlantısıyla birlikte transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş olacağız." BORİSOV: BAZI CAMİLERİN TAMİRATINI YAPIYORUZ Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da ülkesinde ölen pilotlar için başsağlığı diledikten sonra, "TANAP uzun yıllardır Bulgaristan'da konuşulan projelerdendi. Fakat işte tam da bu yüzden TANAP ve TAP projelerinin gerçekleşiyor olması önemli. Ben katılamayacağım, ancak bizim ekonomi bakanımız burada kalacaklar, TANAP açılışına katılacaklar. Bulgaristan'da siyasetçiler Azerbaycan gazından uzun yıllardır bahsediyorlardı. Belki bu görüşmeleri hep yaptılar fakat fiziksel olarak böyle bir güzergah olmadı, ben ekibimle bunu gerçekleştirdim. Ülkenizle birlikte bunu sağladık. Erdoğan'a da en iyi dileklerimi sunmak isterim. Şunun altını çizmek istiyorum; Bizler plan ve projelerimizde ilerideyiz. Bu gazın nasıl Bulgaristan sınırında ticaretinin yapılacağı görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye AB üyesi değil. Bulgaristan'ın AB üyesi olması nedeniyle AB düşüncelerine uyması gerekiyor. Doğru formülü yapmak için AB ile yakından çalışıyoruz. Bu arada akut bir söylemi yapmak istiyorum. Türkiye'nin bizlere yaptığı taahütleri yerine getirdiğini görüyoruz. Şu ana kadar yasadışı geçişler, Bulgar topraklarına geçişlerle ilgili, taahütlerini yerine getirdi. AB'deki mevkidaşlarımıza bunun hep altını çiziyoruz. Rusya ile birlikte Balkanlar'da etkisi olan bir ülke Türkiye" dedi. Boyko Borosov açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Alt yapı olarak ulaştırma koridoru üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu şekilde ipek yolunu yeniden canlandırıyor olacağız. Bulgaristan olarak yasal taahütleri yerine getiriyoruz. Sürekli AB ile görüşmelerimiz sürüyor. TANAP konusunda gerekli her şeyi yapıyoruz. Yanlış anlama olmasın, bu tür planlara karşı olanlar varsa şunu söylemek isterim. Burada Rus tarafıyla şunda mutabık kaldık. Türk akımı da Bulgaristan'a gelecek. AB ile görüşmeler sürüyor bu ticaretin nasıl olacağı konusunda. Topraklarımızda yer alan bazı camilerin tamiratını yapıyoruz. Siz nasıl kiliselerin tamiratını yaptıysanız." "AVUSTURYA BAŞBAKANI KARARINI DÜZELTMELİ" Boyko Borisov'dan sonra tekrar söz alan Başbakan Binali Yıldırım, "İfade ettiğiniz gibi AB maalesef göçmen politikası konusunda Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı biran önce dostlarımızın görmelerini bekliyoruz. Türkeye'nin AB hedefi, üyelik hedefi devam ediyor. Ama bu sadece Türkiye'nin yapacağı bir şey değil. AB'nin bu konudaki kafa karışıklığını biran önce bitirmesi gerekiyor. Bulgaristan ile ikili ilişkilerin AB'ye örnek olmasını diliyoruz. Avusturya'nın camileri kapatması, din adamlarını sınırı dışı etmesinin, medeniyetler arası uyum için büyük bir tehdit olduğunu bu vesileyle iletmek isterim. Bölgemizin barışa ihtiyacı var. Radikal söylemlerle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin vaz geçmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralması öncesinde büyük bir talihsizlik olarak düşünüyorum" dedi.