(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler -2

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirterek, "Bizim istikametimizi Pensilvanya değil, Kandil değil; millet belirler millet. Biz siyaseti millet için yaparız" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde halka seslendi. Başbakan Yıldırım yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis'in de önemli olduğunu belirterek, "24 Haziran'da yeni bir seçime gidiyoruz. Türkiye'de 94 yıllık demokrasi tarihimizdeki en büyük değişiklik, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Adayları görüyorsunuz. Herkes meydanlarda ve birçok vaat veriyor. Abartılı şekilde de vaatler veriyorlar. Her adayın tek bir vaadi 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar. Bolu, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacak mısın? 24 Haziran'da milletin adamını yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız? Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis de önemli. Güçlü Meclis olursa güçlü hükümet olur, güçlü hükümet olursa güçlü Türkiye olur" diye konuştu.







'SANDIKTA HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK'







Sandıkta herkesin boyunun ölçüsünü alacağını ifade eden Yıldırım, "Gençler, Afrin harekâtı bitti, yeni bir cenge gitmiyoruz. Şimdi seçime sayılı günler kaldı. Sandığa gidiyoruz. Ak mı, kara mı saçımız önümüze düşecek. Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alacak. Bolu hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Bolu 12 seçimde de AK Parti, milletin adamı Tayyip'i yalnız bırakmadı, arkasında oldu. Sağ olun var olun değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanımız bir yandan, biz bir yandan memleketimizi karış karış dolanıyoruz. İlk hedefimiz Meclis'i daha güçlü hale getirmek. İkincisi milletin adamı Cumhurbaşkanını seçmek. Üçüncü hedefimiz ise Türkiye'yi daha da büyütmek ve daha da güçlü hale getirmek. Türkiye 2023 hedeflerine doğru güvenle ve istikrarla yol almaya devam edecek. Güçlü Türkiye güneş gibi doğacak. İstikrar için var mısınız? Kalkınma ve büyük hedeflere hazır mısınız? O zaman vakit AK Parti vakti" dedi.







'AK PARTİ'Yİ HAZMEDEMİYORLAR'







Başbakan Yıldırım, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı söz birliği ettiğini belirterek, şöyle konuştu:







"Ne diyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de gerisi mühim değil' diyorlar. Söz birliği, ağız birliği etmişler. Soruyorum; 'Türkiye'yi 2002 krizinden çıkarıp 2018'e, aydınlık günlere taşıdığı için mi indirmek istiyorsun? IMF'ye borcu kapattığı için mi indirmek istiyorsun? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğü için mi indirmek istiyorsun? Dünyada yapılan 10 büyük projeden 6'sını yaptığı için mi indirmek istiyorsun? Devletle milleti barıştırdığı, 81 milyonu kardeş yaptığı için mi? Darbecilere, hainlere göğsünü siper ettiği, demokrasiye sahip çıktığı için mi indirmek istiyorsun? Onların hazmedemediği şey 16 yıllık başarı tablosudur. Bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin düzenini bozulduğu için istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı kendi menfaat siyasetine alet edemedikleri için indirmek istiyorlar? Bu milletin siyasete yeniden güven duymasını sağlayan AK Parti'yi bunun için hazmedemiyorlar."







'GEL İNCELE DE ONA GÖRE KONUŞ'







Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasını da eleştirerek, şunları kaydetti:







"Milletimizle kurduğumuz gönül bağına kimse zarar veremedi. AK Parti milletin partisidir. Bizim istikametimizi Pensilvanya değil, Kandil değil; millet belirler millet. Biz siyaseti millet için yaparız. Şimdi kazanırsak eski düzene geri döneceklerini söylüyorlar. Eski düzende kriz, darbe, yoksulluk, sefalet var. Kalkınmadan, büyümeden, bu milletin yüzünü güldüren başarılardan neden rahatsız oluyorsunuz? Dillerinde yapmak kelimesi yok, sürekli 'yıkacağız', 'kapatacağız' var. 'Yerli otomobili yapmayacağız' diyorlar. 'İthal etmeye devam edeceğiz' diyorlar. Hızlı trenin göçü artırdığını söylüyorlar. 'Yol, köprü yapmak marifet mi?' diyorlar. Peki bir dikili ağacınız var mı? Bu ülkeye çaktığınız bir çivi mi var? ABD'den nereden geldiği belli olmayan bir telefonla 'FETÖ'yü doğru dürüst istemedin' diyor Muharrem İnce. Şimdi Adalet Bakanlığı davet etti. 85 klasör gönderildi ABD'ye, gel incele de ona göre konuş. Bunlara bir ders daha verelim mi? Yapılan işi bozmaya kalkanlara karşı iş yapan, hizmet eden, taş üstüne taş koyana durmak yok yola devam demeye hazır mıyız?"



