(Görüntülü) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Bunlar milleti tanımıyorlar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 27.Dönem Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim rakiplerine "Bunlar millete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar" dedi.



Merinos AKKM Fuaye Alanında gerçekleştirilen aday tanıtımı ve iftar programı teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından da yoğun katılım oldu. Her milletvekili adayının kendini tanıttığı programda iftar öncesinde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, rakiplerin ortaya yeni bir proje koymadıklarını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Geriye hareket etmek gibi bir püryanları olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır çünkü Türkiye artık geriye gidemez. Türkiye ileriye gitmek zorundadır. Biz Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. 81 milyonun yaş ortalaması 30 olan Türkiye'de hedefimiz gelecek nesillerine güzel bir Türkiye bırakmaktır. Türkiye'yi hak ettiği 3. Dünya ülkeleri arasına, bütün ülkeler arasında ilk 10 ekonomiye sokmak hedefimiz olmalıdır. Cumhurbaşkanı adaylarını görüyorsunuz, milletvekillerini görüyorsunuz. Önce ortak bir aday ortaya çıkarmaya çalıştılar allem ettiler, kallem ettiler ama başarı sağlayamadılar. Ne için bunun peşinden koştular? Biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan karşısında kendileri mertçe ortaya çıkarak kazanma imkanına sahip değiller. Milletin hafızasında onların yeri olumsuz. Onun için nasıl bir araya gelebiliriz de Recep Tayyip Erdoğan'ı devletin yönetiminden uzaklaştırırız dediler ancak başaramadılar. Sahada dolaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi itibarsızlaştırılacak, meclisin ve milletvekillerinin fonksiyonu kalmayacak diyerek milletimizin aklıyla alay etmeye kalktılar. Ancak bugün geldiğimiz noktada hesap ettikleri yine tuzak, yine oyun. Türkiye'nin geleceği için bir proje yok."



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sağlamak için daha çok çalışımlması gerektiğini de belirterek, "Hem Bursa'yı büyütmeli, hem Türkiye'yi büyütmeliyiz. 16 yıllık iktidarımızın son 10 yılında dünyada yapılan en büyük 10 projenin beşini gerçekleştirdik. Bu büyük projelerden bir tanesinde Kanal İstanbul projesidir. Ama gelgelelim bugün cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan zatların bırak bu projeleri bir adım öteye götürmek için çabalamalarını, bu projeyi durdurmaktan bahsediyorlar. Bunlar millete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar. Türkiye'yi o eski, kötü, milletin ensesinde vurularak lokması alınan günlerde sanıyorlar ama artık öyle bir Türkiye yok artık. 24 Haziran'da Türkiye şaha kalkıyor" diye konuştu.