(Görüntülü) Başbakan Binali Yıldırım Kars'ta konuştu (2)
07 Haziran 2018 Perşembe 13:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Böbrekleri 2 hastaya nakledildi
- 2Hastanede kaçırılan bebeği kurtarma...
- 3Türkiye'nin bitmeyen 'kene'...
- 4Askeri uçakla Zonguldak’tan İstanbul’a...
- 5(Görüntülü) Lösemi hastası Emir'e...
- 6Lösemi hastası Emir'e can olmak için...
- 7Öğrenciler '+18' içecekler...
- 8Çağla'nın ilacı için Sağlık...
- 9Çağla'nın ilacı için Sağlık...
- 10Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat
- 1(Görüntülü) Prof. Dr. Öztürk: Karne...
- 2Prof. Dr. Öztürk: Karne hediyesinin manevi...
- 3Öğretmenlere 'argüman odaklı'...
- 4Eğitime destek için Artvin'den Muğla'ya...
- 5Anne ve babalara karne uyarısı
- 6(Görüntülü)"Karne sonrası kıyaslama...
- 7Karnesini getiren hediyesini CarrefourSA'dan...
- 8(Görüntülü) "Çocukları kitap...
- 9"Çocukları kitap seçiminde özgür...
- 10"Karne sonrası kıyaslama özgüveni...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Adana'da minibüs ve...
- 2(Görüntülü) Adana'da minibüs ve...
- 3Trabzonspor’un yeni sezon formalarının...
- 4Trabzonspor’un yeni sezon formalarının...
- 5(Görüntülü) Uyuşturucu imalathanesine...
- 6(Görüntülü) Uyuşturucu imalathanesine...
- 7(Görüntülü) Başbakan Binali Yıldırım...
- 8(Görüntülü) Başbakan Binali Yıldırım...
- 9"Robotlar ve yapay zeka 2030'a...
- 10(Görüntülü) Başbakan Binali Yıldırım...
- 11Aziz Behich: "Bursaspor'u hak...
- 12Fotoğraflar // Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna...
- 13(Görüntülü) Başbakan Binali Yıldırım...
- 14(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı...
- 15DHA YURT BÜLTENİ-7
- 16(Görüntülü) Patenle otomobile tutunup...
- 17"ABD'de seçim sonuçları 'blockchain...
- 18(Görüntülü) IKEA 7'nci mağazasını...
- 19Kıbrıs'ta Rumlardan Türklere 'ralli'...
- 20Rize- Artvin Havalimanı'nda günlük...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:06
|05:25
|13:14
|17:14
|20:42
|22:41