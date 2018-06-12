(Görüntülü) Başbakan Binali Yıldırım, Bulgar mevkidaşı ile İzmir'de ortak basın toplantısı düzenledi (1)
12 Haziran 2018 Salı 12:03
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