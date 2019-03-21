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(Görüntülü) Baltacı: Arnavutköy Bilim Merkezi’ni faaliyete geçireceğiz

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı Kariyerfest’in açılışını yaptı. Açılışta konuşan Baltacı, "Arnavutköy Bilim Merkezi'ni hızla faaliyete geçireceğiz. Kütüphane, müze, bilim stantlarının yanı sıra...

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı Kariyerfest’in açılışını yaptı. Açılışta konuşan Baltacı, "Arnavutköy Bilim Merkezi'ni hızla faaliyete geçireceğiz. Kütüphane, müze, bilim stantlarının yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel atölyeler de burada hizmete girmiş olacak” dedi. 


 

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı, Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde 25 üniversitenin stant açtığı Kariyerfest’in açılışını yaptı. İki gün sürecek olan Kariyerfest’e Lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.


 

"ÜNİVERSİTELER HAKKINDA BİLGİ ALABİLECEKLER"


 

Açılış sonrası konuşan Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün Arnavutköy’de farklı bir gün. Gençlerimizi yakından ilgilendiren, onların geleceğini etkileyecek yeni bir dönemin planlamalarını yapabilmeleri için oluşturduğumuz bir ortam var. Burada üniversiteye girmeden önce hem yüksek öğretim kurumlarının tanıtımı hem de gitmeyi arzu ettikleri bölümlerle ilgili bilgi almaları için oluşturduğumuz stantlar bütünü var. Birçok üniversitemiz burada. Bu yıl 2’ncisini düzenliyoruz. Eminim burada olan öğrencilerimize faydalı olacak” ifadelerini kullandı.


 

“BİLİM İNSANI OLMA YOLUNDAKİ AMAÇLARINA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ADIM ATACAKLAR”


 

Gençlerle ilgili sürekli yatırım yaptıklarını dile getiren Baltacı, “Gençlerin üniversiteyi kazandıktan sonraki dönemdeki yardımlarla, gelişim altyapılarını oluşturmakla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu dönemde Arnavutköy Bilim Merkezini hızla faaliyete geçireceğiz. Kütüphane, müze, bilim stantlarının yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel atölyeler hizmete girmiş olacak. Belki de bilim insanı olma yolundaki amaçlarına güçlü bir şekilde adım atabilecekler” şeklinde konuştu.

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