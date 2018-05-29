(Görüntülü ) Bakan Zeybekci: O spekülatif yüksek dalgalı alan bitecek

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, kurun düşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "O spekülatif yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah Haziran'dan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valiliği'nin Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna verdiği iftar programına katıldı. Eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte şehit yakınlarıyla orucunu açan Bakan Zeybekci gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisi, Türk makro ekonomi değerlerinin hiçbirini yansıtmıyor. Ne büyümemizi, ne ihracatımızdaki yükselmeyi, ne turizm gelirlerimizdeki artışı, ne işsizlikteki düşüşü, ne de 2018 yılı birinci çeyreğindeki büyümeyi yansıtmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadeli borçlarıyla ilgili de hiç bir mükellefiyetini yerini getirmekle ilgili rahatlığını da yansıtmıyor" diye konuştu. 'HEP SÖYLEDİK, BU MANİPÜLASYONDUR' Dolardaki dalgalanmanın bir manipülasyon olduğunu sürekli söylediğini ifade eden bakan Zeybekci, "Hep söyledik. Bu manipülasyondur. Bu manipülasyon sonucu oluşan bu yüksek dalgalı alan, spekülatörlerinde maalesef sevdiği bir fırsat. Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Bu önümüzdeki haftadan itibaren rahatlamanın olacağını söylerken de, yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı. Bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk. Bunlar şuanda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah Haziran'dan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz" dedi.