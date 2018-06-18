(Görüntülü) Bakan Yılmaz: Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız (2)

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabalçık'taki törenin ardından Gemerek ilçesi Karaağıl köyüne geçti. Köyde düzenlenen şenlikte konuşan Bakan Yılmaz 24 Haziran'da yapılacak seçimler için oy istedi. Yılmaz, "Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenler de var. Birçok adaylar var ve bu adaylara bakacaksınız, hangisinin devlet tecrübesi var, hangisinin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı tecrübesi var. Hangisinin bu millete çakılı bir çivisi var, bir ona bakmak lazım" dedi.



Türkiye'nin güçlenmesi için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz "Bizim dışımızda olanlar, 'parlamenter rejime geri döneceğiz' diyorlar. Parlamenter rejime geri dönüyoruz demek, 'ben bu millete güvenemiyorum, bu milletin kimi seçeceği belli olmaz. Hükümet başkanını seçemezsin, sizin elinizden o yetkiyi alacağım.' Peki sormaz mısınız, 'arkadaş elimden bu yetkiyi niye alıyorsun? Referandumda hükümeti kurma yetkisi karanını ben kendim aldım. Şimdi benden almak istiyorsun, hata mı yaptım, yanlış bir kimseyi mi seçtim ki elimden bu yetkiyi niye alıyorsunuz' diye bir sorun. Türkiye güçlensin mi? Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var mı? Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var mı? Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenlerde var. diye konuştu.



BAKAN YILMAZ'DAN ÇİFTE NİKAH ŞAHİTLİĞİ



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karaağıl Köyü'ndeki şenliğin ardından Kangal ilçesine geçti. Bakan Yılmaz burada AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Kömürcü'nün oğlu Yasin Kömürcü ile Dilan Öztekin'in düğün törenlerine katılarak nikah şahitliği yaptı. Daha sonra Altınyayla ilçesine geçen Bakan Yılmaz, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer'in oğlu Tarık Mermer ile Hanım Ağca'nın düğün merasimine katıldı. Genç çiftlerin nikahını damadın babası Necmettin Mermer kıyarken nikah şahitleri ise Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın oldu.