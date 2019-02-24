(Görüntülü) Bakan Yardımcısı Kıran: 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi" dedi. Ordu'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ak Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, FETÖ operasyonlarına ilişkin konuştu. FETÖ'nün ülke ve dünya için ortak bir tehdit olduğunu söyleyen Kıran, "Biz bütün ülkeler ile ilişkilerimizde, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler üzerinde bu tehdit ile ortak mücadele önemini vurguluyoruz. Bu ülkelerin başında ABD geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kanlı senaryosunu hayata geçiren ancak daha önce 17-25 Aralık darbe süreçleri olsun gerek ülkemizin en stratejik kurumlarına kılcal damarlarına kadar sızmak süretiyle ülkemizi işgal girişimleri olsun bu tehditi tamamen bertaraf etmek durumundayız. Bunu her şeyden önce milletimizin ve ülkemizin geleceği için yapmak zorundayız. Terörle mücadele samimiyet gerektiren bir husus. Bu samimiyeti de biz müttefiklerimizden de bekliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ'nün elebaşı olan bir teröristin, bizim model ortağımız olarak nitelendirdiğimiz ABD'de yaşaması, hala orada hayatını idame ettirmesi kabul edilebilir bir şey değil. Tabii ki bunun bir takım hukuki gereklilikleri var. Bu noktada biz gerekli her türlü hazırlıkları yaptık, müttefikimize teslim ettik. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sadece ABD'den değil FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkeden bu mücadeleyi bekliyoruz ve bunu beklemek de hakkımız" dedi. '100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ TERÖRİSTİ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ' Terör örgütlerinden arınmamış bir dünyanın hiç kimse için güvenli olamayacağını vurgulayan Kıran, "FETÖ, dünyanın yeni nesil terör örgütü olarak bütün insanlık için ortak tehdittir, ortak tehditlerde ortak mücadele ile etkinlik gösterilebilir. Biz buna inanıyoruz. Bu noktada da dünyanın her coğrafyasında FETÖ terör örgütünün izini sürüyoruz. Gerek okulların iadesi, gerek teröristlerin iadesi noktasında müttefiklerimize hem bunu anlatıyoruz, ısrarla kararlılıkla dile getiriyoruz, hem de gereğinin yapılmasının takipçisi oluyoruz. Bugün 20'nin üzerinde FETÖ okulları iade edildi. En son Pakistan bu kararı aldı. Afganistan da önemli gelişmeler yaşadık. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ teröristi ülkemize getirildi. Dünyanın neresinde olursa olsun bu teröristleri takip etmeye ve onlara ülkemize karşı insanlığa karşı işledikleri suçlara karşı hukuk karşısında hesabını sormaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. KAŞIKÇI CİNAYETİ DEĞERLENDİRMESİ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir soru üzerine Bakan Yardımcısı Kıran, "Birleşmiş Milletler temsilcisi ülkemize geldi. Biz bu konuda her türlü bilgi belgeye sahibiz. Bu hususta önemli görüşmelerimiz oldu. Burada önemli olan şeffaflıktı. Bu sürecin götürülmesi Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini etkileyecek noktaya gelmeden bu vahşeti işleyenlerin cezalandırılması, hukuk karşısında hesabının sorulması, bu noktada biz elimizdeki bütün belgeleri, bilgileri Suudi Arabistan tarafıyla paylaştık. Şimdi uluslararası bir soruşturma süreci var. İnşallah bunun bir an önce aydınlatılması bu vahşetlerin önlenmesi noktasında önem taşıyor. Biz hertürlü işbirliğine açığız" dedi.