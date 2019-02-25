Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...

(Görüntülü) Bakan Varank: Antarktika'da bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici (3)

'BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRMAK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Bütün derdimiz Türkiye'yi kalkındırmak,...

'BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRMAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Bütün derdimiz Türkiye'yi kalkındırmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Bunun için canla başla mücadele ediyoruz, projeler geliştiriyoruz ama karşımızda maalesef 'zillet ittifakı' dediğimiz bir ittifak var. Siz bunların size bir projeyle geldiğini duymazsınız. Ortaya koydukları bir fikir ile karşınıza çıktıklarını duymazsınız. Bunların sadece bir derdi var, o da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüdüğü bu kutlu yolculukta önüne taş koymak. Ben biliyorum ki, Bolulu kardeşlerim buna müsaade etmeyecek ve 31 Mart'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz her zaman temiz siyasetten, doğru siyasetten yana olduk." diye konuştu.

'BU SEÇİMLERİ AYNI ZAMANDA BİR BEKA SEÇİMİNİN YANSIMASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Seçimleri sadece belediyecilik seçimleri olarak görmediğini belirten Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu seçimleri sadece belediyecilik seçimi olarak, yerel yönetimlerle ilgili seçim olarak görmüyoruz. Etrafımızı izliyorsunuz; Türkiye'nin etrafında dönen dolapları görüyorsunuz, uluslararası ilişkilerde süreçleri izliyorsunuz. Biz bu seçimleri aynı zamanda bir beka seçiminin yansıması olarak görüyoruz. Allah razı olsun MHP'li kardeşlerimiz bize müthiş bir destek verdi. Bu seçimde beraber hareket etmek üzere aynı yolda yürüyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz bu işe pazara kadar değil, mezara kadar ahdederek çıktık ve bundan sonra da Türkiye'nin bekası için yol yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, konuşmasının ardından MHP Bolu İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek burada MHP’lilerle bir araya geldi. Varank daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Bolu Valiliği’ni ziyaret etti. Varank, daha sonra kentten ayrıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328