(Görüntülü) Bakan Soylu Üsküdar'da konuştu (2)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL -İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar Kirazlıtepe'de miting düzenledi. Mitingde Soylu'ya AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Hakikaten bu seçim önemlidir ve her seçim bir karardır. Biz dünyanın en kıymetli parçasını kendimize vatan yaptık. Anadolu'ya elimizden almaya çalışıyorlar. Kendimizi olan özgüveni kaybettirerek bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Esas itibariyle korktukları bizim medeniyetimizin gücüdür. 600 yılı aşkın Osmanlı Devleti ile hüküm sürdüğümüz adaletimizdir. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 2 ay önce 260 ton madde yakaladık. Çok güçlü bir şekilde geliyoruz. Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz" dedi. "PKK'NIN MİLLETVEKİLLERİNE VEKİL DEMEM" Bakan Soylu, "Biz potansiyeli güçlü olan bir ülkeyiz. Bütün bunlara rağmen büyük mücadeleleri ortaya koyuyoruz. Milletle beraber geleceğe doğru ilerliyoruz. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz. Şimdi bana kızıyorlar, çok sert konuşuyormuşum. Ben PKK'nın milletvekillerine vekil demem. Onlar bu milletin değil terörün vekilidir. HDP'nin siyasi temsilcisi sırtımızı PKK'ya dayadık dedi. Şimdi git dört duvara daya. Diyarbakır'a Erdoğan gidecek ya, HDP'liler böyle grev falan yaptılar. Polisimiz bariyerleri şak diye aldı. Onları çuvalın içine soktuk" diye konuştu.