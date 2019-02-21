(Görüntülü) Bakan Soylu: Türkiye afet konusunda önemli bir mesafe kaydetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye afet konusunda etkin ve aynı zamanda entegre bir sistem oluşturma konusunda önemli bir mesafe kaydetmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı konferans salonunda 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti arasında Afet ve Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması' imza töreni düzenlendi. Törene; Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. İmza töreninden önce iki bakan bir süre görüştü.

'KARADAĞ?IN NATO ÜYELİĞİ DİĞER ÜLKELER İÇİN TEŞVİK EDİCİ OLMUŞTUR'

İmza töreninde konuşan Bakan Soylu, 'Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı' Türkiye'nin ev sahipliğinde, İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi. Konferansta Karadağ İçişleri Bakanı'nı ağırlama imkanı bulduklarını ve heyetler halinde çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Soylu, "Bizim birçok bakışımızın ortak olduğu ve ikili ilişkilerimizin son dönemlerde çok önemli bir ivme kazandığı, her iki ülkenin de güç bulduğu, belki de bugünkü noktaya gelişimizde en önemli faktördür. Karadağ'ın NATO üyeliği, çok kısa zamanda başarılması, bölgedeki diğer ülkeler için de teşvik edici olmuştur. Ayrıca Karadağ'ın ekonomik ilerlemesini ve AB konusundaki adamlarını da takdirle izlediğimiz ifade etmek istiyorum. Gerek Karadağ gerekse Türkiye, Balkanlarda ortak bir dış politika vizyonu gerçekleştirmektedir" dedi.

'KARADAĞ?A FETÖ İLE MÜCADELEDE DAYANIŞMALARINDAN DOLAYI MÜTEŞEKKİRİZ'

Görüşmede ikili ilişkileri birçok yönüyle ele alma fırsatı bulduklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Gerek güvenlik işbirliği, gerek terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse de FETÖ ile mücadele konularında fikir alışverişlerinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk. Özellikle Karadağ makamlarına FETÖ ile mücadele hususunda ülkemizle göstermiş olduğu dayanışma dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek isterim."

'MESAFE KAYDETTİK'

Bakan Soylu, Karadağ ile afet ve acil durum alanında işbirliğini çok daha somut bir zemine taşıyan 'Afet ve Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Afetlerin ve afetle ilgili konuların zamanında ve etkili bir çözüme ihtiyacı vardır. Burada bölgesel ve ulusal işbirliği büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye de afet konusunda etkin ve aynı zamanda entegre bir sistem oluşturma konusunda önemli bir mesafe kaydetmiştir. Bu anlamda bu metin, ülkelerimiz açısından ileriye yönelik afet risklerinin azaltılması yönünde her iki ülke için de önemli katkılar sağlayacaktır."

Karadağlı Bakan Mevludin Nuhodzic ise, işbirliği anlaşmasını imzaladıklarını duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından işbirliği protokolünü imzaladı.

