(Görüntülü) Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor

Burhan CEYHAN SÖKE (Aydın), () Aydın'ın Söke ilçesinde, yerel seçim için adaylarına destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zaafiyet olursa, bunu da Doğu ve Güneydoğu'ya giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Ertesi sabah 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek kaymakamlık ve valilikleri altüst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu bilirim. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirtmeyin. Sizden isteğimiz budur. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın. Buraya Truva atı olarak geliyor. PKK'nın temsilcilerini taşıyor dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı ziyaret ve açılışlar için Aydın'a geldi. Bakan Soylu'nun Aydın'daki ilk durağı Söke ilçesi oldu. Bakan Soylu, Söke'deki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarla kahvaltıda bir araya geldi. Soylu'yu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Bakan Soylu'ya vatandaşlar da ilgi gösterdi. Özellikle kadınlar fotoğraf çektirmek için çaba sarf etti. Konuşmaların ardından Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler seçim otobüsünün üstünden halkı selamlayarak AK Parti Söke Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Buradaki konuşmasında, Söke'de de bir takım şeyler kulağıma geldi diyen Bakan Soylu, Eğer, 2 ay içerisinde bu uyuşturucu satıcılarını anasından doğduğuna pişman etmezsem insan değilim. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. 2 ton esrar yakaladık. Avrupa'nın 18 ülkesinin bir yılda yakaladığından daha fazlası. 1.5 ton eroin yakaladık. 2018 yılı boyunca 1 ton kokain yakalamıştık. Şimdi 2019 da bu rakam 2 ayda bir tonu aştı. 260 ton bonzai yapacak malzeme yakaladık. Bizim çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Hırsızlık da son bir yılda yüzde 50 azaldı. Bekçiler de geldi. Bakın PKK'lısınının, DEAŞ'lısının, FETÖ'cüsünün, hepsinin ayağına basıyoruz. 275 mafya örgütünü 2018 yılında çökerttik, bunun 10'u ulusal boyutaydı. Benim derdim şu; anneler evlatlarını sabahleyin okula yolladığında gözü arkada kalmayacak. Sabah namazına giden amcalarımız camiye huzurlu bir şekilde gidecekler. Şehitlerimiz dünyanın en değerli şehitleridir. Bu konularda biz çok önemli adımlar atıyoruz. İstim üzerindeyiz. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zaafiyet olursa, bunu da Doğu ve Güneydoğu'ya giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; ertesi sabah 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek kaymakamlık ve valilikleri altüst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu bilirim. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirtmeyin. Sizden isteğimiz budur. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın. Buraya Truva atı olarak geliyor. PKK'nın temsilcilerini taşıyor. Niyetleri Türkiye'nin hızını engellemek dedi. 'BU İLLET PRANGA KABUL ETMEZ, HEPSİNİ SÖKTÜK ATTIK' Aydın'ın demokrasiye inanmış bir şehir olduğunu, bugün ziyaret edeceği Çakırbeyli Çiftliği'nin Türkiye'nin tarihine çok önemli bir iz bıraktığını belirten Bakan Soylu, rahmetli Adnan Menderes'e yetişemediğini, ancak oğlu Aydın Menderes ile çok yakın olduğunu kaydetti. Bakan Soylu, Babasından, yapmak istediklerinden, ona yapılan zulümden bahsederdi. Bir daha göremeyecek olduğu babasına son bir kez sarılmasına nasıl izin verilmediğini ve o hasreti anlatırdı. Bu sohbetler sırasında ve hayatım boyunca hep şunu merak ettim; 'Acaba yaşasaydı ne olacaktı' Bu ülkeye o zulmü yapmasalardı, Türkiye bir darbe alışkanlığını kazanmamış olsaydı, milletin demokrasi ahlakı bozulmasaydı, Türkiye kazandığı ivmeyle beraber kalkınmasını, gelişmesini sürdürseydi ne olacaktı Herhalde 15 Temmuz'u yaşamazdık. Diğer darbeleri, 80'i, 71'i, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı demokrasi dışı hiçbir müdahaleyi yaşamazdık diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin 1960-2002 arasında yaşadığı tüm patinajlarının ilk adımının, Adnan Menderes'e yapılan 27 Mayıs zulmü olduğunu belirtti. 27 Mayıs'ın yıllarca bayram olarak kutlandığını ifade eden Soylu, Diğer milli bayramların neden kutlandığını anlıyorduk. Öğretmenlerimiz, küçücük çocuklara bunu nasıl anlatsınlar, meseleyi geçiştiriyorlardı. Biz de çocuktuk, 'tatil oluyor' diye sorgulamıyorduk ama sonra biraz büyüdükçe anladık ki aslında bize bir zulmü 'bayram' diye kutlatıyorlarmış. Millete edilen hakareti, millete vurulan bir prangayı kutlatıyorlarmış. Allah'a çok şükür, bu millet pranga kabul etmez, hepsini söktük attık. Ama acıklı olan şudur; o zihniyet bugünlere kadar geldi dedi. ONLAR TERÖRÜN VEKİLİ Bugün de hala aynı kafada olan insanların bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, Bugün bir ittifak kuruyorlar. Onlar 'Millet İttifakı' diyor. İçinde milleti görseydik biz de 'Millet İttifakı' derdik. Biz içinde şer görüyoruz, 'şer ittifakı' diyoruz. Matruşka gibi birbirinin içine gizlenmişler. En dışta tanıdık bildik partiler var. Ama içlerinde HDP, onun içerisinde PKK, içlerinde FETÖ, onun içinde dün 27 Mayıs'ı, 71'i, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaptıranlar, Gezi'yi tezgahlayan ve Gezi'yi kumanda edenler var. Bugün bir ittifakla değil bir organizasyonla karşı karşıyayız. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Bizi ne kadar kınarlarsa kınasınlar, bize ne söylerlerse söylesinler. Onlar PKK'nın vekili, onlar terörün vekili. Kendileri itiraz etmiyorlar. 'Biz PKK'nın vekili değiliz' diye bir itiraz ortaya koydular mı Şeref madalyası olarak onu taşıyorlar diye konuştu. Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru milletin sayesinde oluşturduklarını vurgulayan Soylu, Aydın'a da sadece 31 Mart'ta seçim için oy istemeye gelmediğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da belediyelere atadıkları kayyumların başarılarının ortada olduğunu kaydeden Soylu, Bize, 'Doğu ve Güneydoğu'yu kapattınız buradan teröre yardım edemiyoruz ama sizin kalbinize, büyükşehirlerinize girerek belediyelerinize belediye meclisi üyesi atayarak onların bedelini ödettireceğiz' diyorlar dedi. 'İTTİFAKI SALDIRILARA SET ÇEKMEK İÇİN KURDUK' Her alanda yaptıkları mücadelenin gelecek günlere daha iyi bir Türkiye bırakmak için olduğunu vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok şeyi başardığını, Cumhur İttifakı ile daha büyük işler başaracaklarını belirtti. Türkiye'nin önünde 4.5 yıl seçimsiz bir dönemin olacağına dikkati çeken Soylu şöyle devam etti Doğu'nun Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir. Batı'daki her il ve ilçenin ölçeği ile kıyaslandığında hiçbir gelişmememişlik söz konusu değildir. Türkiye bunu sağlamıştır. Türkie'yi nereden zaafiyete dökmek istiyorlarsa Türkiye o açığını kapatmak için büyük mücadale vermiştir. Gezi olaylarından bugüne kadar 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz, 7 Haziran'dan sonra çukur olayları, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak, Afrin'de terör yerleşkesi oluşturmak, bunların hepsi bize ait kurulan tezgahlardır, kumpaslardır. Arkasında kimin olduğu belli. Arkasında Amerika vardır. Derdimiz toprağımızdır, vatanımızdır diyen Soylu, şunları söyledi Biz Cumhur İttifakı'nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli ile bir tane daha koltuk alalım, üç arkadaşımıza daha belediye meclis üyeliği oluşturalım diye kurmadık. Cumhur İttifakı'nı, bu ülkenin üzerine yapılan saldırılara bir set çekmek için kurduk. Yapılan saldırılara karşı set çekmek için, bir güç oluşturabilmek için, artık Türkiye'nin gerilemeye tahammülü olmadığı için, yeniden kasedi sarmamak için kurduk. Bu kadar açık ve net. Bunun kıymeti ne kadar anlaşılır bilmem. Genellikle yaşanılan dönemlerde atılan güçlü adamların kıymeti sonradan devrim olarak, büyük değişimler olarak nitelendirilir. Çok güçlü bir adımdır bugünkü adım. On yıllardan beri bu ülkeyi, bu memleketi, her türlü hile ile her türlü hülle ile başka bir noktaya karşı geterilenlere karşı atılan adımdır. Eksiklerimiz yok mudur Eksikliğiliz elbet vardır. Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Kul eksiktir. Elbette eksiğimiz vardır. Ama samimiyetimizde eksiklik yoktur. Biz millete karşı hiç hile yapmadık diye konuştu. Bakan Soylu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenmek için Koçarlı ilçesine hareket etti.