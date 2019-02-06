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(Görüntülü) Bakan Soylu'dan, 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek çağrısı

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını vurguladı....

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını vurguladı. Soylu, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenerek, kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek çağrısı yaptı. Soylu yaptığı paylaşımda, yarın Ankara Kızılay'da düzenlenecek 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasına tüm vatandaşları davet etti. Bakan Soylu, paylaştığı videoda şunları söyledi.

"Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız."


 

 

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