(Görüntülü) Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (2)

ARAKLI MİTİNGİNDE KONUŞTU İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of ilçesindeki Hükümet Konağı açılışı ve mitingin ardından geldiği Araklı ilçesinde de düzenlenen mitingde konuştu. Partisinin Trabzon Milletvekili adaylarını tanıtan Bakan Soylu, hükümetlerinin Türkiye'de yaptığı ve yapmayı planladığı yatırım ile projeleri de sıraladı.Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü belirten Bakan Soylu, terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Yılbaşından 21 Mayıs'a kadar 481 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların içinde örgütün üst düzeyinde yer alan da var. Bizim evlatlarımız sayesinde bu yıl içerisinde 33 üst düzey PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 6 ayda kırmızı listede aranan 7 teröristi etkisiz hale getirildi, evlatlarımız şaşkına çevirdiler. Sadece bu konu da değil, uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya, bizde onların canını yakıyoruz. 7 bin 698 uyuşturucu satıcısı yılbaşından itibaren cezaevine girdiler, tutuklandılar. Nefes aldırmıyoruz. Ne PKK'sına, ne DHKPC'sine, ne DEAŞ'ına, ne FETÖ'süne nefes aldırmıyoruz. Güvenlik güçlerimizin teşkilatlarını güçlendiriyoruz" dedi. 'KAÇACAK DELİK BULAMAYACAK' Bakan Soylu, İsrail'in Türkiye'ye insansız hava aracı vermediğini anımsatarak, Türkiye'nin artık insansız hava aracını kendisinin ürettiğini ve kimseye bu konuda muhtaç olmadığını da kaydetti. Güvenlik güçlerinin elinde bulunan silahlı insansız hava aracıyla dün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "Bunlar kaçacak delik bulamayacak. Nereye kadar kaçacakçalar" diye konuştu. 'YAZIKLAR OLSUN' Bakanı Soylu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na olan tepkisini sürdürdü, "Yazıklar olsun" ifadesinde bulundu. Bakan Soylu, kalabalıktan seçimlerinde bölgeden rekor oy beklediklerini ve sandıkları tıka basa doldurmalarını isteyerek konuşmasını tamamladı.