(Görüntülü) Bakan Soylu: Bizi tezgaha getirmek kolay değildir

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere hava yoluyla Sivas'a geldi. Bakan Soylu, kentteki otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin de katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin nevzuhur millet olmadığını belirterek, "Sadece karnını doyurmak için sadece gününü gün etmek için yaşayan bir millet değiliz, hiç olmadık, tarih boyunca da olmadık. Kale duvarı gibi pek çok taştan örülmüş ama sağlam örülmüş bir milletiz. Gelin görün ki bu duvarı tek tek parçalarına ayırmak isteyen de bir irade var" diye konuştu.



'BİZİ KÖKLERİMİZDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER'



Milletin birliğini, beraberliğini, Anadolu vicdanını, medeniyetini, inancını, dinini muhafaza ettiği sürece kimsenin bir şey yapamayacağını kaydeden Soylu, "Onun için bizi hep parçalara ayırmak istediler. Dikkat edin, pek çok darbe yaşadık ve her darbe bizi bir yerimizden ayrıştırmak istedi. Bizi köklerimizden uzaklaştırmak istedi. Laik- dindar, Alevi- Sünni, Türk- Kürt, sağcı- solcu, başı açık- başı örtülü. Bunların her birine ait önce bir kışkırtma ortaya koydular sonra bunları bahane edip, darbelerle hem devletimizi zayıflatmaya çalıştılar hem de milletimizin üzerinde büyük oyun oynadılar. 1980 darbecileri neden 'Bir sağdan bir soldan astık' dediler biliyor musunuz? Güya adaletli olduklarını anlatıyorlardı ama büyük pot kırmışlardı. Bir sağdan bir soldan derken bize aslında 'Siz aslında bir değilsiniz, sizin sağınızın da solunuzun da önemi yok. Biz sizin toplam medeniyetinizi yok etmek istiyoruz' dediler" dedi.



'BİZİ TEZGAHA GETİRMEK KOLAY DEĞİLDİR'



Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Bakan Soylu, "1960'ta bunu denediler. Çorum'da, Kahramanmaraş'ta bunu denediler. PKK ile bunu denediler. 15 Temmuz'da bunu denediler; ama bizim medeniyetimiz basit bir medeniyet değildir. Hepimiz gençlerimizden şikayet ettik, durduk. 15 Temmuz gecesi hepimizi yanılttılar. Bu gençler, anneleri babaları 'dikkati ol' demesine rağmen ay yıldızlı bayrağı aldılar, 'Ülkemizin namusu tehlike altında, biz bu tehlikeden ülkemizi kurtarmak için sokağa çıkıyoruz' dediler. Bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir. Biz o tezgaha gelmeyiz. Pervin Buldan çıkmış diyor ki '31 Mart'ta seçimlere gideceğiz, 40 yıllık dava ve mücadele tarihimizi sandığa giderken en üst zirvesine taşımak için adımlarımızı atacağız'. Ey cahil" diye konuştu.



'YARINLARA GÜÇLÜ GİDECEĞİZ'



İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Bakan Soylu, her seçimin 'Ya karnım ya sırtım' seçimi olduğunu söyledi. Soylu, "İlk kez 4,5 yıl şimdi seçim yok. Türkiye'nin güçlü adımlar atabileceği, bir taraftan ekonomide dev adımlar ortaya koyabileceği, bize tuzak kurmaya çalışanlara siyasal istikrarıyla çok güzel cevap verebileceği ardından milli ve yerli üreteceğimiz ardından terörün kökünü kazıyabileceğimiz, öz güvenimizi güç adımlarla elimizi geleceğe uzatacağımız, güçlü bir Türkiye'yi özgür bir Türkiye'yi, yurt dışına gençlerimiz çıktığında ay yıldızlı pasaportu uzattığında oradaki gümrük memurlarının saygıyla ayağa kalktığı bir Türkiye'ye adım atacağız. Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin de zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına çaksın. Siz görün o zaman Türkiye ne hallere gelecek. Hep beraber yarınlara güçlü bir şekilde gideceğiz" dedi.



'ONLAR PKK'NIN VEKİLLERİDİR'



Türkiye'nin terörle mücadelesinin en üst seviyede olduğunu belirten Bakan Soylu, "Birileri bir tezgah kuruyorlar. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarına yönelik bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. İşte bunun için bir birliktelik oluşturduk. Dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi ise 700 kaldı. Eğer o 700'ün de burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz. Ey dünya, yeni başladık. HDP'li vekillere ben 'milletvekili' demiyorum. Kim ne derse söylesin, beni ilgilendirmiyor. Onlar PKK'nın vekilleridir. Onlar terörün vekilleridir. Onlar bu aziz milletin vekilleri olamazlar. Öyle bir hakları yoktur" diye konuştu.



'KILIÇDAROĞLU'NUN ADIM ATTIĞI YERDE OT BİTMEZ'



İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde hiç ot bitti mi? Ot bitmez. Adam SSK'yı batırdı mı? En son adaylıkların verileceği gün koskoca CHP Genel Merkezi'ni kilitle kapattı. Neden? Muhalifleri dilekçe verecekmiş, onun için. Koskoca bir partinin merkezi kapatılır mı? Adam 10 katlı binayı idare edemiyor, Türkiye'yi nasıl idare edecek?" dedi.



Bakan Soylu, konuşmasının ardından hava yoluyla Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.