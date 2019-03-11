(Görüntülü) Bakan Soylu başkentli Karadenizliler Gecesi'nde vatandaşlara hitap etti (aktüel)
11 Mart 2019 Pazartesi 09:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kalça kırıklarında ilk 24 saate dikkat
- 2(Görüntülü) Canan Karatay: Lahmacun...
- 3Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food
- 4(Yeniden) Bakan Koca: Geleneksel tıp uygulamalarının...
- 5Ağrının bilinmeyenleri açığa çıktı
- 6“Çocuklarda göz travması, glokoma neden...
- 7“Biberondaki süte şeker, bal, pekmez...
- 8Donörün torunuyla görüşmede, gözyaşlarını...
- 9Ağrı yapan safra kesesi taşında çözüm...
- 10Diyaliz hastaları için gitar çalıp,...
- 1(Görüntülü) Veliler yıllar sonra tekrar...
- 2Veliler yıllar sonra tekrar öğrenci oldu
- 3Bursa'da 20 şehirden öğrenciler...
- 4(Görüntülü) Yeşil sahada '1-1...
- 5Yeşil sahada '1-1 Berabere' dediler
- 6Medyadaki cinsiyetçi dile karşı daha...
- 7BUÜ'nün 7 bin öğrenci kapasiteli...
- 8(Görüntülü) Hint savaş uçağı, Pakistan...
- 9Kadın akademisyen ve öğrenci sayısı...
- 10Engelli bireyler için 'Bir Fırçada...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Bıraktığı sigaranın...
- 2(Görüntülü) Tek gözlü 'Dadaş',...
- 3(Görüntülü) Tek gözlü 'Dadaş',...
- 4PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.34...
- 5Selfie çekmeye çalışan kadına jaguar...
- 6Bağımsız adaydan bisikletli seçim çalışması
- 7‘Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü...
- 8(Görüntülü) Çömlekçilik mesleğini...
- 9Blockchain Zirvesi 26-27 Haziran’da Londra’da...
- 10(Görüntülü) Silivri’de anlamlı 19...
- 11DHA DIŞ - Selfie çekmeye çalışan kadına...
- 12Edirne'de göçmen kaçakçılığına...
- 13(Görüntülü) THY yolcularını uyardı,...
- 14Powell: Fed faiz politikasını değiştirmek...
- 15Kalça kırıklarında ilk 24 saate dikkat
- 16İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'ta
- 17DHA DIŞ - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,...
- 18Ankara'da spor salonuna fuhuş operasyonu:...
- 19İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı
- 20Baz istasyonunun aküsünü çalıp, iletişimi...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:35
|07:15
|13:25
|16:43
|19:15
|20:43