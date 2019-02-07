(Görüntülü) Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde taleplere yetişemediklerini belirterek, "'İş garantili meslek liseleri açmak istiyoruz' gibi çok fazla talep var. Bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor, bu hikayeyi hep birlikte yazacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa’ya geldi. İlk olarak Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, burada Vali Yakup Canbolat ile görüştü. Ziyarette konuşan Bakan Selçuk, “Bursa’nın eğitim kalitesinin yükselmesi, Bursa’nın uluslararası rekabete daha çok açılması için ekip arkadaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz, mevcut problemleri nasıl çözebiliriz, daha iyiye nasıl gidebiliriz şeklinde bazı istişarelerde bulunmak üzere buradayız" dedi. 'EĞİTİMDE SÜREKLİ BİR OLUMSUZ BAKIŞ AÇISI DOĞRU DEĞİL' Bakan Selçuk daha sonra Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçti. Burada Millî Eğitim Bakanlığı ile Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ERMETAL Otomotiv ve Eşya Sanayi Tic. A.Ş., Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Peryön Güney Marmara Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği arasında ‘Mesleki Eğitim İş Birliği’ protokolünü imzalayan Bakan Selçuk, katılımcılara seslendi. Eğitimde sürekli bir olumsuz bakış açısının doğru olmadığını düşündüğünü kaydeden Bakan Selçuk, "'Türkiye’nin eğitim sistemi sıfır noktasında, hiçbir şey yapılmıyor', bu eleştirilerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye birçok iş yaptı, sadece Türkiye’nin kendi içerisinde memnun olması bizim için yeterli olmuyor. Biz Türkiye’nin küresel rekabete hazır olup olmadığını temel ölçüt olarak almak istiyoruz. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde, yeni bir mantalite ile bakmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. 'MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ' Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturulması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bir adım attığımızda, akademik dünya ve iş adamları, meslektaşlarımız koşar adım bize geliyor, mesleki ve teknik eğitimde taleplere yetişemiyoruz. İş garantili meslek liseleri açmak istiyoruz gibi çok fazla talep var. Bizim yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerekiyor, bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Bu çatının sadece teknik bir çatı olduğunu düşünmüyorum, buranın manevi biraz hazzı var. Burada emek var, insanların onlarca 100 yıldır, 150 yıldır bir ülkenin kalkınmasına nasıl yardımcı olduğunun hikayesi var. Dolayısıyla bu çatının tüm Türkiye’deki var olan motivasyonu yükseltmede önemli olacağını düşünüyorum. Burada bugün yapacağımız işlerle, Türkiye’nin diğer şehirlerine de örnek olmamız söz konusu. Bursa üretim, ihracat ve mesleki teknik eğitim konusunda en önde gelen şehirlerden. Dolayısıyla buradan bizim güneş yaymamız lazım. Şehrin üretim kapasitesini, şehrin üretim gücünü büyüterek, artırarak dünyaya model hale getirin, biz buna hazırız. Biz bunu yapabiliriz, bunu sımsıkı tutarak devam ediyoruz."