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(Görüntülü) Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (3)

TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bakan Pekcan'ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Fatih...

TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bakan Pekcan'ı burada Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş ve Bolu TSO'ya bağlı çalışan kadın girişimciler ile iş insanları karşıladı. TSO binası içinde bulunan konferans salonunda konuşan Bakan Pekcan, "Biz Türk milleti olarak kalkınmış, müreffeh, güçlü itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon ele ele verdik ve çalışıyoruz. İçimizde işçimiz var, tüccarımız var, sanayicimiz var, ihracatçımız var. Her kesimden insanımız var. Hepimizin tek bir amacı var. Türkiye'yi daha da kalkınmış, orta gelir seviyesinden yüksek gelirli seviyesine taşıyabilmek. Bakanlık olarak da politikalarımızı, vizyonumuzu bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracatla mümkündür. Bu yönde Bakanlık olarak rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye önem vererek daha fazla rekabetçi olmak. Dünyanın dijitalleştiği dönemde dijitalleşmeye önem vererek dış ticaret ve gümrüklerde dijitalleşmeye ve şeffaflaşmaya önem veriyoruz" dedi.

Bakan Pekcan'a konuşmasının ardından Bolu TSO Başkanı Türker Ateş tarafından Bolu'nun Göynük ilçesine ait e-ticaret yöntemi ile internetten satışı yapılan yöresel tekstil ürünleri hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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