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(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli

Nedim KOVAN- Emre KOLTUK- Mustafa KIRLAK/ORDU, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İster istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son...

Nedim KOVAN- Emre KOLTUK- Mustafa KIRLAK/ORDU, () - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İster istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'nun Ünye ilçesine gelerek, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, AK Parti oylarının artması gerektiğini belirterek, halkın 5 yıl için seçeceği güçlü iktidara ihtiyaç olduğunu söyledi. Pakdemirli, "AK Parti belediyeciliklerinin yurt çapında devam etmesi, iktidarla belediyelerin yan yana, kol kola, el ele yürümesi önemli. İzmir'de belediye başkanı CHP'den. Aziz beye dedim ki 'Aziz bey ne projen varsa getir hepsini, yapacağım. Bizim bakanlığımızla ilgili veya değil. Ne gerekiyorsa yapacağım hem de ilgili bakanlıklara ben seni götüreceğim. Ne kadar projen varsa gel, getir'. Şu ana kadar bana gelen proje sayısı sıfır. Bunun 2 sebebi var. Biri; halkın, vatandaşın derdiyle dertlenmiyorlar. İkincisi de ister istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. Bu çekinme olduğu için de demek ki gelmiyorlar. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli" diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, daha sonra Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne geçerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada fındıkla ilgili açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Fındıkla ilgili 11- 12 Nisan'da çalıştayımız var. Bu çalıştaya ilgili tüm tarafları bekliyorum. Burada her şeyi konuşalım. Fındığın A'dan Z'ye her şeyini konuşalım istiyorum. Konuştuktan sonra bir şeye karar verelim. Kavga da edeceksek orada edelim, anlaşalım ve fındığın geleceğini yazalım" dedi.

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