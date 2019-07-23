Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

(Görüntülü) Bakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, ''Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının,...

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, ''Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız.'' dedi.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Ticaret Borsası’nda hububat satış ihalesine katılan Bakan Pakdemirli, daha sonra kentte gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret edip, incelemelerde bulundu. 

Organize Sanayi İşadamları Derneği’nin (OSİAD) açılışına katılan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

''Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. Yapısal problemlere dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et  ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız.'' 

Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ''Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var. O da tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamıyla bugüne kadar çizilememiş durumda.'' dedi.  

Pakdemirli, tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alınması gerektiğini ifade ederek, ''Türkiye'de bütün çiftçilerin kayıt altına alındığı, bütün tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alındığı bir sistem hayal ediyorum. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek çiftlilerimize, sen bunu üret deme şansımız olacak. Öteki dönemlerde de bazı ürettiğimiz ürünler ziyan oluyor. Bazı dönemlerde de gereğinden az üretildiğini görüyoruz.'' diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli. sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantıda istişarede bulundu.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.