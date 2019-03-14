(Görüntülü) Bakan Pakdemirli artan maliyetleri avantaja çevirin

'ARTAN MALİYETLERİ AVANTAJA ÇEVİRİN' Torbalı'nın hem sanayi hem turizm hem de tarım kenti olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, sorunlara hakim olduğunu söyleyerek Torbalı'da sürdürülen tüm üretim faaliyetlerini bildiğini kaydetti. Zeytinin gelir getirmediği ile ilgili bazı eleştiriler olduğunu hatırlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarımda daha az kazanan kalemler var. Biz stratejik üretime önem veriyoruz. Türkiye 16 yılda bu kadar desteğe rağmen istikrarsızlaştırma hareketi yaşadı. Kapatma davası, darbe girişimi ve ardından dövizi hiçbir sebebi yokken 4.5 liradan 7 liraya tırmandıran bir operasyon geçirdik. Kontrolü ele aldık ama bütün girdiler arttı. Düşmesi için pazarlık yaptık. Gübre yüzde 50, yem yüzde 40 arttı geçen seneye göre. Bunu da bir avantaja çevirmemiz lazım. Buğday ve arpada geçen yıla göre yüzde 30 fiyatla toprak mahsülleri ofisi alım fiyatı açıklayacak. Yani artan maliyetlere karşılık ürünleri daha pahalıya alacağız." Torbalı'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetleri de anlatan Pakdemirli 215 milyon lira hibe verildiğini söyleyerek büyükbaş ve küçükbaş hayvan adetinin arttığını belirtti. Torbalı'da zeytin ve bağcılık kadar mısır, buğday ve pamuk ürünlerinin de önemli olduğunu açıklayan Pakdemirli, üreticileri desteklerle rahatlatacaklarını belirterek "2018 yılına ait kalan destek ödemelerinin birçoğunu sizleri rahatlatmak için mart sonuna kadar ödeyeceğiz. Türkiye'nin destekleri 1.9 milyar lira iken 16.1 milyar liraya geldi. Daha fazlasını vermek istiyoruz. Çünkü 20 yıl içinde gıda üretimini yüzde 50 arttırmalıyız. Bunu üretecek olan sizlersiniz" diye konuştu.