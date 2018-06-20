(Görüntülü) Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü anketlerde kararsızların oranının çok düşük çıktığını belirterek, "Çok az bir kesim yüzde 1-2'lik kesim hariç aziz milletimizin kanaatleri oluşmuş durumda. Aziz milletimiz kararını vermiş gibi görünüyor." dedi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesi'nin 'Dost Meclisi' toplantısına katıldı. Bakan Faruk Özlü yaptığı konuşmada milletin seçimle ilgili kanaatlerinin oluştuğunu belirterek, "Yoğun bir program var. Seçimlere de bir şey kalmadı. Şurada 3-4 gün kaldı. Esasen çok az bir kesim yüzde 1-2'lik kesim hariç aziz milletimizin kanaatleri oluşmuş durumda. Anketlerde de kararsızların oranı çok düşük çıkıyor. Esasen aziz milletimiz kararını vermiş gibi görünüyor. Tabi bu sandık sandığa gidene kadar kararlar değişebilir. Bu son 3-4 günde yoğun tempo ile çalışacağız" dedi.



Bakan Özlü, bazı iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarını eleştirerek, şöyle konuştu:



"MÜSİAD camiasının fikirleri, önerileri yerli ve milli, aradaki fark budur. Türkiye'de şöyle bir trend var. Özellikle bu yurt dışındaki kuruluşlarla, şirketlerle iş yapan sanayicilerimiz, iş adamlarımız onlarla çok sık temasta oldukları için oturup konuşuyorlar ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Onların fikirlerinden çok etkilenen bir kesim var. Sanki böyle yabancı fikirlerin, yurt dışından gelen fikirlerin Türkiye mümessili gibi, Türkiye temsilcisi gibi bu arkadaşlarımız örneğin, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de belli kesimler Türkiye'de OHAL var, OHAL kalksın diyorsa bizim Türkiye'deki bu kesimler, bu sivil toplum kuruluşları da aynısını söylüyor. Dinliyor, tercüme ediyor ve bunu bize öneriyor. Sizin aklınız fikriniz yok mu? Sizin akli melekeleriniz dumura mı uğradı? Sizin neden kendinize ait fikirleriniz yok? Türkiye'de böyle bir kesim var. Kendisine ait fikirleri olmayan, yabancı fikirlerin, yurt dışındaki fikirlerin Türkiye temsilcisi gibi davranan sivil toplum kuruluşları var. Ama MÜSİAD bunlardan değil. MÜSİAD yerli, milli ama küresel."

