(Görüntülü) Bakan Özhaseki, 'Yapı Kayıt Belgesi' detaylarını açıkladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi'ni devreye soktuklarını söyleyerek, "Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak. Parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesi'ni alacak" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Sur Yapı ile birlikte yürüttüğü Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü ile vatandaşlar katıldı. Konuşmalar öncesi her iki bakan, günün anısına alana 300 yıllık zeytin ağacı dikti.PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAKTörende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışmanın Türkiye'nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, 16 yılda Türkiye'nin de çok değiştiğini aktardı. En zor olan şeyin dönüşümü sağlamak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hele zihinsel dönüşümü sağlamak çok daha zor. Herkesin kafasında alışkanlık var. Artık Türkiye olarak zihinsel dönüşümü de başarıyoruz. Kentleri dönüştüremezsek olası depremlerdeki büyük felaketlerden sorumlu oluruz. Kentleşme anlayışını değiştirmemiz lazım. Bir taraftan tarihi dokuyu korurken, modernleşmeyi de sağlayacağız. Çevreyi koruyarak dönüşümü sağlamalıyız. Özellikle çevre ile ilgili dönüşüm çok zor. İnsanlar korkuyor. Temelini attığımız bu kentsel dönüşüm projesi diğer kentsel dönüşümlere vesile olacak. Antalya'da bunu başarmamız lazım" diye konuştu.'HAVADAN BAKILDIĞINDA GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ YOK'Tüm Türkiye'de örnek olacak projenin hayata geçtiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"İnsanların güvenini kazanacağız. Antalya olarak dünya markası olmalıyız. Bunun gereğini yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Havadan baktığımız zaman güzel bir görüntü yok. Alanya'da aynı şey var. Çarpık bir kentleşme var. Bunları değiştirmemiz lazım. Serik için daha fazlasını söyleyebilirim. Gelen turistler Serik'i görüyor. Her alanda bir ilk olmak için çalışıyoruz."'BİNLERCE SURİYELİ GERİ DÖNECEK'Eski Türkiye'ye alışanların yeni Türkiye'ye alışmakta zorlandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Yanlış yapanlara 'senin yaptığın yanlış' demeye devam ediyoruz. Kabadayılık olsun diye bunları söylemiyoruz. Dünyada barış ve istikrar için mücadele ediyoruz. Sınırımızın ötesinde teröristleri temizliyoruz. Afrin operasyonu sonrasında Suriye'nin kentlerini kalkındırmak için çalışıyoruz. Afrin'de mıntıka temizliği bittikten sonra binlerce Suriyeli geri dönecek" dedi.'DEPREMİ HOŞ GELDİN DİYEREK KARŞILAYACAĞIZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de kentsel dönüşümleri takip eden bir bakan olarak gurur duyduğunu söyledi. Çok küçük projelerde bile insanların uzlaşmasını çok göremediklerini dile getiren Özhaseki, burada neredeyse bütün vatandaşların belediyeye inandığını aktardı. Özhaseki, hak sahiplerine de müjde verdi. 600 lira olan kira yardımını 750 liraya çıkardıklarını kaydeden Özhaseki, "Türkiye'de kentsel dönüşüm bir zorunluluk, deprem bölgesi yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kimliksiz ve sağlıksız yapılardan kurtulmamız lazım. Kentsel dönüşüm bir keyfiyet değil, zorunluluk. Toprakların yüzde 66'sı deprem bölgesi ve nüfusun yüzde 71 buralarda yaşıyor. Son 100 yıl içinde bu ülkede yıkıcı dediğimiz deprem sayısı 56. Son yüzyıl içinde ölen insan sayısı 83 bin. Böyle bir toprak parçasında yaşarken bir an önce tedbir almak ve daha kimlikli evler inşa etmek, deprem geldiğinde 'hoş geldin' diyerek aldırış etmemek lazım. 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı ve bugüne kadar 1 milyon 200 bin civarında konut yıkılıp yapıldı" diye konuştu.'KİMİ TAPU, KİMİ EV VAAT EDER'Kimliksiz yapıların Türkiye'ye yakışmadığını dile getiren Özhaseki, her seçim geldiğinde vatandaşın karşısına bir takım siyasilerin çıkıp vaatte bulunduğunu aktardı. Bu vaatlerde ipin ucunun kaçtığını dile getiren Bakan Özhaseki, "Yalanların biri bin para. Kimi tapu, kimi ev vaat eder. Ülkemizde toplam bağımsız birim sayısı 26 milyon 350 bin. Bunlar içinde yüzde 60'ı, neredeyse 15 milyonu devletle ihtilaflı. Ya arsa sorunu var ya üzerindeki yapı ruhsatsız ya ruhsat alınmış ruhsata uymadan yapıldığı için orada işgalci durumunda, kaçak yapı durumuna düşmüştür. Eve su ve elektrik bağlatamıyorlar. Cezalara tabi kalıyorlar. Vatandaş burayı bankaya teminat gösterip, krediyle alamıyor. Bundan dolayı siyasiler her seçim öncesinde vaatlerde bulunarak, insanları kandırmayı kendilerine adeta hedef haline getirmişlerdir" diye konuştu.YASANIN DETAYLARINI AÇIKLADIBütün vatandaşların sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi Yasası'nı devreye soktuklarını dile getiren Bakan Özhaseki, yasanın detaylarını açıkladı. Özhaseki, şöyle konuştu:"Hazine arazisi üzerinde oturan bir vatandaş, kendi beyanıyla gelsin müracaat etsin, rayiç bedelini söylesin, bizden tapusunu alsın. O kadar basit. Vatandaşın yaptığı yapıda, ruhsata aykırılık varsa, iskan almış veya almamış, bir takım eklentiler yapıp kaçak durumuna düşmüşse yine kendi beyanıyla bize bildirsin. Konutsa yüzde 3'ten, işyeriyse yüzde 5'ten hesabını yapsın, başvurusunu yapsın ve Yapı Kayıt Belgesini alsın. Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak. Parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesi'ni alacak. Toplamda 15 milyon civarında hane sahibini belki 50 milyonu ilgilendiren sorunu çözmüş bulunuyoruz."TÜREL'DEN TAPU MÜJDESİAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, proje yoğunluğu içinde temel atma törenlerine yetişmekte zorlandıklarını söyledi. 30'a yakın projenin açılışa hazır olduğunu dile getiren Türel, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de birçok ilkleri olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. 3 bin 245 kişi ile ön protokol imzaladık. Hak sahipleri ile imzaları tamamladık. Tapu işlemlerinin gerçekleşmesi için bütün belgeleri Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik. 2019 yılının Ocak sonunda bütün vatandaşlara tapularını teslim edeceğiz. Metrekare fiyatları 3 kat değerlendi. Yeşil alanları 3 kat artacak" dedi.RUS, ARAP VE İRANLILARDAN TALEPSur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise, geçen yıl ihale ile projeye dahil olduklarını söyledi. Önemli bir işin şuuru ile çalıştıklarını belirten Elmas, "1 milyon 300 bin metrekarelik bir arazide çalışıyoruz. Buranın riskli ilan edilmesiyle bütün süreçler başarılı şekilde yürütüldü. Türkiye'nin en büyük dünya ölçeğindeki projesi. Üniversiteler bu süreci nasıl yürüttüğümüzü soruyor. 17 bin konut ile ciddi bir şehir. 70 bin nüfus barınmış olacak. 8 milyar liralık bir iş. 5 bin kişi ile yürütülecek. 8 yılda proje tam anlamıyla bitecek. Ziraat Bankası kredi finansmanını sağladı. 6 ayda 1800 konut satıldı. Dünya genelinde 600 şehirden sitemiz ziyaret edildi. Türkiye'nin her iline konut sattık. Satışın yüzde 35'ini Antalya dışına yaptık. Rus, Arap ve İranlılardan ciddi bir talep var. Birleşmiş Milletler gibi oldu. Ruslardan ayrı bir mahalle talebi bile var ama biz birlikte yaşamaktan yanayız" diye konuştu.Konuşmaların ardından iki bakan ve protokol üyeleri butona basarak kentsel dönüşüm projesinin temelini attı.