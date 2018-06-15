(Görüntülü) Bakan Özhaseki: 'Barış, demokrasi' diyorlar ama ellerinde silahlar var

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Ak Parti'lilere yönelik düzenlenen 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili, "Karşımızda satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilerek tetikçi olarak kullanılan bir sürü var. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları halen kandırmaya devam ediyorlar. Hala barış, demokrasi diyorlar, ama ellerinde silahlar var" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, il protokolüyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri katıldı. Törende, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, Suruç'taki olayla ilgili, "Seçime çok az bir süre kaldı. Bu çerçevede sakin bir ortamda seçime giderken çok üzücü bir hadiseyi Suruç'tan aldık. Allah bir daha göstermesin. Bir taraftan durmadan demokrasiden bahsedecekler, sözcülerinin hepsi çıktıklarında dünyanın en demokrat adamı kesilecekler. Bu sözcüğü dillerinden bırakmayacaklar. İkincisi de barış sözcüğü. Barıştan bahsedecekler, ama Güneydoğu'da tamamıyla eli silahlı katillerle kol kola gezecekler. Böyle lanet bir örgüte sahip çıkacaklar. Onların siyasi uzantısı olduklarını her yerde belli edecekler. Bunlarda çok iç yakıcı manzaralar. Cenabı Hak bunların gerçek yüzünü milletimize göstersin inşallah" dedi. 'Barış' ve 'demokrasi' diyenlerin hala ellerinde silah bulunduğunu belirten Bakan Özhaseki şöyle konuştu: "Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bunların bu milletle bir bağı da kalmamış. Karşımızda satılık, dışarıdan kurgulanmış, paraları verilerek tetikçi olarak kullanılan bir sürü var. Onların siyasi temsilcileri de ne yazık ki insanları halen kandırmaya devam ediyorlar. Hala barış, demokrasi diyorlar, ama ellerinde silahlar var. Barış diyen adam elini güzellikle uzatır. Elinde çiçek olur. Oradaki yaptıkları bütün kötülüklere rağmen biz hala gönlümüzü açmaya devam ediyoruz. Oradaki yaraları sarmaya devam ediyoruz. Fakat ne yazık ki böyle bir katiller sürüsü de ne yazık ki karşımızda bulunuyor." Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Seçimin son günlerine yaklaştığımız bu dönemde Ramazan ayının son gününde PKK ve HDP'lilerin milletvekilimize ve kardeşine yaptıkları bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Böyle bir zamanda seçimin sandıkta demokratik yollarla değil, kendisine karşıt olanların Kürtlere zulmeden, PKK'lılara karşı mücadele edenlerin silahla, şiddetle yok etmeye çalışanların Türkiye halkı olarak sandıkta dersini vereceğimizi diliyoruz. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenler muhakkak adalet önünde hesap verecektir" diye konuştu.