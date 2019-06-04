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(Görüntülü) Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı (3)

'BİNALİ YILDIRIM'I İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN'DA BAŞKAN YAPACAĞIZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı....

'BİNALİ YILDIRIM'I İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN'DA BAŞKAN YAPACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle tek tek bayramlaşan Bakan Kurum, konuşmasında Ramazan ayında İstanbul'da Konyalı hemşehrileriyle buluşup 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için destek istediklerini belirtti. Zeytinburnu Belediyesi'nin AK Parti tarafından kazanılmasında oradaki Konyalıların etkisi olduğunu ifade eden Bakan Kurum şunları söyledi:

 ''Hemşehrilerimiz Zeytinburnu Belediyesinin alınmasına öncelik etti. İnşallah aynı kararlılıkla Binali Başkanı da, Binali Yıldırım'ı da İstanbul'da 23 Haziran'da başkan yapacağız. Çünkü biz, İstanbul'a  234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyarlık işimiz var. 20 milyarlık işimizde devam ediyor. Biz hep icraat yaptık. Çünkü milletimize verdiğimiz sözleri tutma yoluna gittik.''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, ''Eğer bu davada yanlış yapıp ayrılanlar varsa, sapanlar varsa, umudunu kaybedip  gidenler varsa, ben küstüm gidiyorum diyenler elbetteki gidebilir. Ama bu demek değildir ki, dava bitmiştir. Asla. Dava aynı şekilde gidenlerin yerine gelen davasını samimiyetle sahip çıkan çalışanlarla devam edecektir. Sayın liderimiz, Cumhurbaşkanımızın da bunu samimiyetle ifade ettiği gibi, bu trenden inenler, inip gitmiştir, onlara eyvallah diyoruz. Kimsenin arkasından eyvahlanıp, vahvahlanıp umutsuzluğa asla düşmüyoruz. Biz inanan insanlarız. Umutluyuz. Bayramlarımız bizim umudumuzun en çok yeşerdiği günlerimiz. Neden? Küskünlerin barıştığı, ailelerin bir araya iç içe geçtiği, böylesine büyük aile dediğimiz teşkilatımızla bir araya geldiğimiz en mutlu ,en umutlu günlerimiz" diye konuştu.

 

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