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(Görüntülü) Bakan Kurum'dan üniversitelilere: Projeler üretin (2)

'ŞEHİRLERİMİZİ ENGELSİZ HALE GETİRMEK İÇİN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında, 'Dünya Engelliler Haftası' nedeniyle engelli bireyler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir...

'ŞEHİRLERİMİZİ ENGELSİZ HALE GETİRMEK İÇİN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında, 'Dünya Engelliler Haftası' nedeniyle engelli bireyler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Engellilerle yakından ilgilenen Bakan Kurum, akıllı şehir projesine değindi. Engelli vatandaşların şehirlerde daha iyi yaşayabilmesi için projeler yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Akıl şehir  projesiyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü uygulamayı tatbik ederek, sizler için daha yaşanabilir daha güvenli şehirler inşa edeceğiz. Millet bahçelerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında konutları ve kamu binaları kolayca kullanabilecek şekilde tasarlıyoruz. Bugün ülkemizin birçok noktasında yaya kaldırımlarımızı, otoparkları, toplu taşıma araçlarını, tüm engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak her türlü kolaylığı yapıyoruz. Bizler istiyoruz ki, engelli vatandaşlarımız sokağa çıktığında, endişe yaşamasınlar, evinden çıktığı zaman hiçbir zorlukla karşılaşmasınlar. Bütün ihtiyaçlarını kendi başlarına giderecekleri bir ortama sahip olsun. Camiye, okula, hastaneye gidemeyen engelli kardeşimiz kalsın istemiyoruz. Bu anlamda şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle bu projelerimizi yürütüyoruz.''

Bakan Kurum, iftar yemeğinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek 31 Mart'a yapılan Mahalli Genel Seçimleri'nde yeniden başkanlığa seçilen Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ardından teravih namazını Hacı Veyiszade Camii'nde kılan

Bakan Kurum, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

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