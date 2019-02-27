Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

(Görüntülü) Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında imar barışına müsaade etmeyeceğiz (2)

ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU Bakan Kurum daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Sami Aydın'la bir araya gelen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, belediye ziyaretinin ardından Atatürk Caddesi...

ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Bakan Kurum daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Sami Aydın'la bir araya gelen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, belediye ziyaretinin ardından Atatürk Caddesi üzerinde esnafı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Bakan Kurum'a Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da eşlik etti. Bakan Kurum daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları Bölge Toplantısı'na katıldı. 

'843 AİLEMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORUZ'

Bakan Kurum, ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Divriği, Zara ve Akıncılar ilçelerine yapılan 843 konutun anahtar teslim törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8'inci yıl dönümünde rahmetle ve hasretle andığını söyledi.

İnşa ve imar etmenin zorlu bir iş olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tespit edeceksin, vatandaşımızla görüşeceksin, projeyi yapacak ve inşaatı en güzel ve modern bir şekilde tamamlayacaksın. Ama bir de güzel tarafı var, anahtarı vermek, yüzlerdeki heyecanı ve keyfi görmek. Bugün, 136 milyon değerindeki 843 konutumuzun anahtarlarını veriyor, yani 843 ailemizin yüzünü güldürüyoruz. Allah'a hamd olsun bugün bu duyguyu Sivas merkez, Divriği, Zara ve Akıncılar'daki vatandaşlarımızla hep birlikte yaşıyoruz" dedi. 

'ÜLKEMİZİ DEPREME KARŞI HAZIRLAYACAĞIZ'

Türkiye'de deprem riski olan bölgeler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum Erzincan'dan Marmara bölgesine kadar uzanan hattın büyük tehlike arz ettiğini söyledi. Kentsel dönüşümün deprem açısından hayati bir önem taşıdığını söyleyen Bakan Kurum şöyle konuştu: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde 6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın."

Bakan Kurum daha sonra hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328