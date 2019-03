(Görüntülü) Bakan Koca: Dünyanın topyekun mücadeleye geçmesi gerek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıya ilişkin, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum. Artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp topyekun mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.



Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Valilik önünde Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Koca'ya ziyaretinde AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek eşlik etti.



'82 MİLYONA HAKKANİYETLİ SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Beraberindeki heyetle Valilik makamına geçen Bakan Koca, daha sonra İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'dan Afyonkarahisar'da sağlık alanında yapılan yatırımlar hakkında brifing aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Koca, Valilik binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 82 milyon insana hakkaniyetle sağlık hizmeti götürmeyi hedeflediklerini söyleyen Koca, "Sorunlarımızı dinlerken özellikle biz yeni dönemde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 82 milyon vatandaşımızın hakkaniyetli, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine erişimini hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle Afyonkarahisar için hastalarımızın sevk edilmeyip olabildiğince burada bu hizmetin verilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede baktığımızda özellikle yoğun bakım ihtiyacının fazla olduğu ve il dışına sevk edilen hastaların önemli bir kısmının yoğun bakım sebebiyle olduğunu gördük" dedi.



'TALEP OLURSA GİDERİZ'



Sağlık Bakanı Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Yeni Zelanda'daki saldırılarda yaralanan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme durumu var mı?" sorusuna Bakan Koca, "Şu an öyle bir talep olmadı. Fakat o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa biliyorsunuz ambulans uçaklarımız da sözkonusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz. İstediğimiz en uygun şartlarda hizmeti vermek isteriz ama şu an öyle bir talep olmadı" diye konuştu.



'DÜNYADA TOPYEKÜN MÜCADELEYE GEÇİLMELİ'



Bir gazetecinin, Yeni Zelanda'nın ardından Londra'da cami önünde bekleyen Müslümanlara ırkçı bir grubun sopa ve çekiçle saldırdığını hatırlatması üzerine Bakan Koca, "Küresel ve emperyal dünyada her geçen gün gelişen Müslüman ve Türk düşmanlığı zemininde doğan bu eylemleri şiddetle lanetliyorum ve özellikle artık dünyanın bu insanlık dışı yaklaşımda sağduyulu davranıp, topyekun mücadeleye geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.



MİLLİ YAS KONUSU



Bakan Koca, Yeni Zelanda saldırısının ardından milli yas kararının alınıp alınmayacağı sorusuna da "O konuyla ilgili bir bilgim yok" dedi. Bir gazetecinin "Paris saldırısında dünya liderleri bir araya gelerek bildiri yayınlamıştı. Türkiye'nin bu saldırı ile ilgili tutumu ne olacak? Yeni Zelanda'ya Türkiye tarafından bir ziyaret veya Türkiye öncülüğünde dünya veya Müslüman ülke liderleriyle ortak bir ziyaret veya bildiri yayınlanacak mı?" sorusuna Koca, "Şu an bildiğim kadarıyla öyle bir organizasyondan haberdar değilim ama öyle bir organizasyon olması son derece isabetli olur diyebilirim" diye cevap verdi.



'3600 EK GÖSTERGEYLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR'



Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "Bununla ilgili bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özellikle seçim sonrası sonuçlandırmak üzere bir çalışma olduğunu söyleyebilirim" dedi.



AFYONKARAHİSAR'A 5 YENİ AMBULANS



Bakan Koca konuşmanın ardından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine dahil edilen tam donanımlı 5 ambulansın teslim törenine katıldı. Bakan Koca, araçların anahtarlarını sağlık çalışanlarına teslim ederek, bir ambulansa çocuklarla birlikte bindi. Bakan Koca, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.