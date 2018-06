(Görüntülü) Bakan Kaya: Devletimiz 18 yaşından sonra da çocukların yanında olmaya devam ediyor

Murat DELİKLİTAŞ - Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/İSTANBUL,() - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devlet yurtlarında kalan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmadığını belirterek, "İstihdamları sağlanıp, hatta bir iki ayda kendi evlerini kurana kadar, devletimiz, sosyal, ekonomik destekle bu çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyor" dedi. "BİZ KURUM ÇOCUKLARINI KENDİ EVLATLARIMIZDAN AYIRMIYORUZ" İstanbul'da bir etkinliğe katılan Bakan Kaya, çıkışta açıklamada bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 'devlet yurtlarında kalan kimsesiz çocukların 18 yaşına doldurunca sokağa bırakıldığı' yönündeki açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak nitelendiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz bakanlık olarak, bugüne kadar 45 bin evladımızın, devletin çocukları dediğimiz çocuklarımızın atamasını gerçekleştirmişiz. Devlete emanet edilen 45 bin 736 çocuğumuzun bugüne kadar istihdamı sağlanmış. Biz kurum çocuklarını kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Ben aile bakanı olarak bugün bakımımız, korumamız altındaki 14 bin 376 evladımızın annesiyim diyorum. O çocukların sadece eğitim hayatlarını değil, psiko-sosyal hayatlarını, sosyal, kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerini de yakından takip ediyoruz. Devletin koruması altında, bize emanet edilen çocuklarımızın 2 bine yakını takdir aldı. Yine 3 bin evladımız teşekkür belgesi aldı. Eğitimlerini dahi en yakından takip ettiğimiz, onların geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaları için her zaman yanlarında olduğumuz çocuklarımız" diye konuştu. "ÇOCUKLARIN, SOKAĞA ATILMA GİBİ BİR DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" Bakan Kaya, çocukların sokağa atılmasının asla söz konusu olmadığını ifade ederek "Çocuklarımız üniversite eğitimine devam ediyorlarsa, üniversite yurtlarına yerleştiriliyorlar. Eğer ki, istihdamdan faydalanıyorlarsa da; istihdamları sağlanıp hatta bir iki ay da, kendi evlerini kurana kadar, devletimiz, sosyal, ekonomik destekle bu çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyor. Asla ve asla çocukların, sokağa atılma gibi bir durumu söz konusu değildir" dedi. "HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ EKONOMİK SEBEPLERLE AİLESİNDEN AYRILMASIN İSTİYORUZ" Kurumda kalan çocukların İnce'nin açıklamasından rahatsız olduklarını, konuyla ilgili bir açıklama yaptıklarını hatırlatan Bakan Kaya, "Ben de duyunca gerçekten çok üzüldüm. Bir kere 3-5 bin diye nitelendirdiği evlatlarımızı bizim evlatlarımız. Öyle toplumu rahatsız edici değil, toplumun önemli yerlerine gelen evlatlarımız. Her zaman yanlarında olmamız gereken, devletin tüm şefkatini hissettirmemiz gereken çocuklarımız. Biz devletin çocukları dediğimiz bu çocuklarımızın da kendi çocuklarımız gibi, en iyi şekilde eğitim almaları için onları destekliyoruz. Çocuk hizmetlerinde artık Türkiye çok büyük bir dönüşümü gerçekleştirmiş bir ülke. 2002 yılında koğuş tipi bir model vardı. 15-20 çocuğun bir odada kaldığı yetiştirme yurtları vardı. Ama geçtiğimiz haziran ayı itibariyle koğuş tipi, 126 yuva ve yurt tamamen ortadan kaldırıldı ve artık yüzde 100 oranında ev tipi modele kavuşturduk. Bütün evlatlarımız, artık 2-3 çocuğumuz bir odada, ev ortamı gibi en güzel şartlarda ve uzman eğitmenlerimiz, psikologlarımız eşliğinde geleceğe hazırlanıyorlar. Biz elbette, her bir evladımızın öncelikle kendi ailesinin yanında büyümesini istiyoruz. Hiçbir çocuğumuz ekonomik sebeplerle ailesinden ayrılmasın istiyoruz. Ama, velev ki, ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılma durumunda olan çocuklarımıza sosyal-ekonomik destek dediğimiz destekle 117 bin çocuğumuzu destekliyoruz" diye konuştu. "BEN, ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ DİYORUZ" "Ailesinin yanında bu çocuklar" diyen Kaya, "Ekonomik destekle ailenin kopuşunun önüne geçiyoruz. Aileden, başka sebeplerle ayrılması gereken çocukları, koruyucu aile dediğimiz, evlat edindirme dediğimiz modellerle bir aile sıcaklığına kavuşturuyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık. Mesela, 40 yaş sınırı vardı, o yaş engelini kaldırdık. Yaptığımız düzenlemelerle, artık kadınlarımız, 45 yaşında da olsa, bir bebeği evlat edinebiliyorlar. Biz bütün çocukların, öncelikle ailesinin yanında olmuyorsa bir koruyucu aile ya da evlat edindirme suretiyle bir ailenin yanında, o da olmuyorsa devletin şefkatli kollarında, çok güven ve huzur iklimi içerisinde geleceğe en güçlü şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Bu çocuklar, devlete, millete, bizlere emanet. Biz bu çocuklarımıza, kendi çocuklarımıza bakar gibi titiz ve hassas, hatta daha titiz ve hassas şekilde bakıyoruz. Ve çocuklarımızı, çok şükür çok güzel yerlerde görüyoruz. Eğitimlerini takip ediyoruz, onların sosyal, kültürel gelişimlerini takip ediyoruz. İnşallah ilerde, bu çocuklarımızın çok güzel başarı hikayelerini de duymaya devam edeceğiz. Bir Merve kızımız var; bugün Fransa'da, konservatuarda, dünyanın en ünlü müzik okulunda, müzik eğitimi alıyor. Bizim kurumlarımızda yetişmiş, bizim kurumlarımızda yan flüt dersi almaya başlamış, derece üstüne derece almış ve en son aldığı okul kabulünde de bursunu, devletimiz himayesinde eğitimini yurt dışında sürdürüyor. Böyle çok güzel rol modellerimiz var. Bu rol modellerimizle birlikte artık kurum çocuklarımız çok güzel bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüyorlar. Ben, çocuklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz diyorum. Bu çocuklar, hepimizin, bizlerin çocukları ve biz de onların annesiyiz" şeklinde konuştu.