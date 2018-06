(Görüntülü) Bakan Işık: Artık hiçbir yer terör örgütü için güvenli değil

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, her geçen gün terörün daha da minimize olacağını belirterek, "Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki, hiçbir yer artık terör örgütü için güvenli değildir. Buna Kandil de dahil" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bayram namazını İzmit Fevziye Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camide vatandaşlarla bayramlaşan Işık, terörle mücadelenin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terörle mücadelede özellikle nitelikli insan unsurunun yanında, yüksek teknoloji de kullanıldıkça terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabiidir. Gerçekten terörün Türkiye'de bugün itibariyle beli kırılmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette terör tamamen ortadan kaldırılmıştır diyemiyoruz. Ancak, terör örgütünün eskisi gibi kitlesel eylem yapma imkanı ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada devletin tüm kurumları, güvenlik birimlerimizin tamamı büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz sadece terörist ile mücadeleye değil, terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sadece teröristleri etkisiz hale getirme ekseninde değil, terörün ve terör bataklığının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji üzerinden yürütüyoruz. Bu stratejinin sonuç verdiğini görmek de hepimizi sevindiriyor. Her geçen gün terör daha da minimize olacak. İnşallah ülkemiz kısa zamanda bu beladan tamamen kurtulacak" dedi. Işık, hiçbir yerin terör örgütü için güvenli olmadığını belirterek, "Bir kere şunun herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım. Özellikle terör örgütü yöneticileri, terör örgütünün tüm mensupları ve terör örgütüne destek veren tüm çevreler şunu çok iyi bilmeli ki; hiçbir yer artık terör örgütü için güvenli değildir. Buna Kandil de dahil. Bundan sonra hiç kimse, 'Ben şurada olursam Türkiye Cumhuriyeti bana ulaşamaz. Bana dokunamaz. Benim yaptığım yanıma kar kalır' diye düşünemeyecek. İşte bunu Afrin Operasyonu ile gösterdik, bunu Fırat Kalkanı Operasyonu ile gösterdik, bunu Sincar Operasyonu ile gösterdik. Bunu içerideki tüm terör odaklarına yaptığımız operasyonlarla gösterdik ve şu anda da Kandil'e yönelik operasyonlarla da bunları gösteriyoruz. Bu kararlılık sürecek" diye konuştu.