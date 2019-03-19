(Görüntülü) Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı(3)

'MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ, FETÖ'CÜ HAİNLERİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI' Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu'da yeni Adalet Sarayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargılamalara değinerek, “Biz dünyada ve ülkemizde adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak ve adalet bayrağını yere düşürmeden taşımakla mükellefiz. Ne özgürlükleri güvenliğimize, ne güvenliğimizi hak ve özgürlüklerimize feda edemeyiz. Hak ve özgürlükleri korumayan bir düzen ve güvenlik perspektifi toplumda gerilemeye yol açar. Hem düzenimizi dirlik ve birliğimizi hem de hak ve özgürlüklerimizi koruyacağız. Bu korumayı milletimizin bireysel hukukunu ve devletimizin kolektif hukukunu korumada yargı mensuplarımıza büyük bir görev düşmektedir. 15 Temmuz'da milletimiz demokrasi meydanlarında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı nasıl demokrasi nöbeti tuttuysa, o günden itibaren ve hala demokrasi nöbetini adliye koridorlarından koruyan, kollayan yargı mensuplarımızla, adalet teşkilatı mensuplarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu nöbeti tutmaya devam ediyorsunuz. Elbette bu nöbeti hiçbir rehavet ve yılgınlığa maruz kalmadan sürdüreceğiz. Bu nöbeti başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. 'KİM HAK EDİYORSA CEZASINI ÇEKMELİDİR' Bakan Gül, mücadele edilirken temel beklentinin adaletin tecellisi olduğunu belirterek, "Hak eden hak ettiği cezayı bulacak. Bu millete, demokrasisine, anayasaya, hukuka kafa tutan bütün hainler adliyede bağımsız, tarafsız Türk yargısı tarafından hak ettiği cezayı çekecektir. Burada asla ve asla bir yılgınlık, rehavet kabul edilemez. Kim hak ediyorsa cezasını çekmelidir. Aksi takdirde şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Bu millet, vatan için hayatını veren şehitlerimiz, bu yargılamalardaki bu titizliği onlar da izliyor. Milletimiz de izliyor. Milletimizin bizden beklentisi hiçbir şekilde korkuya düşmeden kararlı bir şekilde bu FETÖ'cü hainler, ülkemize kasteden tüm suçluların hak ettiği cezayı alması beklentisi vardır. Elbette masumlar da suçlularla ayırt edilerek yine milletimizin beklentisidir. Yargı mensuplarımız da adliye saraylarımızda bunu yapmaktadır" diye konuştu.