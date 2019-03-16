(Görüntülü) Bakan Gül: Terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'da dün cuma namazı sırasında 49 kişinin öldüğü, 48 kşinini yaralandığı terör saldırısını lanetlediklerini belirterek, "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz" dedi. Çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur-Sen Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. AK Parti milletvekilleri, partililer ve sendika üyelerinin katıldığı ziyarette konuşan Bakan Gül, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısının bütün İslam dünyasına yapıldığını söyledi. Gül, "İslam karşıtlığının bu noktaya gelmesinde Batı medyası ve siyasetçilerin kullandıkları dil ve ortaya koydukları tutum belirleyici olmuştur" ifadelerini kullandı. 'SALDIRILAR BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR' Saldırının Türkiye'ye ve İslam'a karşı sistemli ve bilinçli yapıldığını belirten Bakan Gül, şunları kaydetti: "Türkiye'ye ve İslam'a karşı saldırılar bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Bizim buradaki yaklaşımımız; terörün dini olmaz, dinin terörü olmaz şeklindedir. Camilerimize yapıldığı gibi kiliselere de yapılsa, nereye olursa olsun, hiçbir mabede yapılan saldırı tasvip etmiyoruz. Dün selam veren 'hoş geldin kardeşim' diyen kardeşlerimiz şehit olmuştur. 'Hoş geldin' diyene kurşunla cevap veren anlayış bütün dünyaca bütün insanlıkça lanetlenmesi gereken bir anlayıştır. Ama fiili yapan eğer Müslüman olursa, İslam terörü derseniz, bütün hadiselerin ortamını daha da besler. Oysa bizim anlayışımızda terörün dini, milliyeti olmaz. İyi terör- kötü terör olmaz. Terör terördür." "Bugün hâlâ bu olay karşısında, olayı bir terör olarak nitelendirmeyen, tüm yönleriyle tepkisini koymayanlar elbette bu tür saldırıların besleyicileridir" diyerek sözlerini sürdüren Gül, şunları söyledi: "Umarız hiçbir mabede bu tür saldırılar olmaz. İnsanlık bunlardan ders alır. Tüm dünya da çifte standardı görmektedir. İnsanlık İslam'ın barış mesajına karşı yapılan komploları görmektedir. İslam adını ya da başkasını istismar ederek yapılan tüm saldırıları kınıyoruz. Yeni Zelanda'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Yeni Zelanda'daki yetkililerle görüştü. Türkiye'den yeni bir heyet gitmesi yönünde talimat verildi. İnşallah bir daha böyle acıların yaşanmayacağı bir dünya arzusundayız." 'KARANLIK ODALARDA KURULAN İTTİFAKLAR BOZULACAK' 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bakan Abdulhamit Gül, HDP'lilerin CHP'li adaylara açık destek verdiğini söyledi. Karanlık odalarda kurulan ittifakların bozulacağını dile getiren Bakan Gül, "Biz her zaman haktan hakikatten yana olarak kim kimle yürüyor ona bakıyoruz. Şimdi açıklama yapıyor. Önce örtülü yapıyorlardı. 'Ankara Büyükşehir'de Mansur Yavaş kazanırsa İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa biz oy verdik, bize borçlusunuz' diye HDP açıkça söylüyor. Eskiden Ankara'da Ülkücü kökenli birisi, 'Mansur Yavaş milliyetçi görünsün, biz arkadan destek verelim, açık etmeyelim' diye söylüyorlardı. Ama şimdi aleni bir şekilde söylüyorlar. Milletimiz karanlık odalarda kurulan ittifakları 31 Mart'ta bozacaklardır. Ülkemiz yoluna emin adımlarla devam edecektir" dedi.