Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

(Görüntülü) Bakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağız

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, () - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar. Biz de çok çalışarak, gençlere...

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, () - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar. Biz de çok çalışarak, gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi. Adalet Bakanı Gül, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen seminere katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Gül, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği bir Türkiye olduğunu söyledi. Gençlere güçlü Türkiye bırakmak istediklerini belirten Bakan Gül, "İstikrar ve huzur içerisinde yaşayan 80 milyon Türk vatandaşı, güçlü, büyük ay yıldızlı bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti var. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Bütün bunları gençlerimiz için hazırladık. Bizim görevimiz gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak. Sizin göreviniz de aldığınız emaneti daha güzel bir şekilde sizden sonrakilere bırakmak. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hükümetlerimiz döneminde gençlere çok büyük önem verdik" diye konuştu. Siyasette de gençlerin önünü açtıklarını ve seçilme yaşını 18'e indirdiklerini dile getiren Bakan Gül, "Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Sadece sınava odaklanın, geleceğiniz ile ilgili endişe etmeyin. Çünkü biz sizin için size daha güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325