(Görüntülü) Bakan Gül: Eğitime 134 milyar 700 milyon lira kaynak aktardık

GAZİANTEP'te konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eğitime 134 milyar 700 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi. Şehitkamil Kongre Merkezi'nde Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve davetliler katıldı. Gençlerin her zaman önlerini açmaya çalıştıklarını ifade eden Gül şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılda gençlerimizin önünü hep açmaya yönelik çalıştık. Bizim için en önemli alanlardan birisi de eğitime verilen destek. Eğitime geçmişte 9 milyar kaynak aktarılırken, 2018'de eğitime 134 milyar 700 milyon lira bütçemizden kaynak aktardık. Bu bizim eğitime vermiş olduğumuz değeri gösteriyor. Bunu daha da artıracağız. İnşallah Türkiye'nin geleceği bugünden daha iyi olacak. Çok önemli mesafeler aldık, hedeflerimizi daha da yüksek çıtaya çıkaracağız. Hükümet olarak yüksek teknolojiyi hedef aldık. Türkiye'de pilot il olarak Gaziantep'i seçtik. Üniversite, sanayi, endüstri ilişkisi çok önemli, bu nedenle daha fazla güçlendirmemiz lazım." Konuşmaların ardından Bakan Gül, beraberindekilerle birlikte mezun olanlara diplomalarını verdi.