(Görüntülü) Bakan Eroğlu yatırımları saydı muhalefete yüklendi

Umut KARAKOYUN- Mücahit BEKTAŞ İZMİR, ()ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Eroğlu, hükümetin yatırımlarını anlattı. Muhalefete yüklenerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki ilçelerin isimlerini bilmediğini ileri sürdü. İzmir'e para gönderdiklerini ama paraların nereye gittiğini bilmediklerini iddia eden Bakan Eroğlu, Gördes Barajı için ?Gördes Barajı'nda 2017 yılında suyu tuttum. İzmir susuz kalacak diye. Orada karstik boşluk vardı. Bir miktar su kaçarsa kaçsın dedik. Öyle bir fedakarlık yaptım. Gördes Barajı'nda sorun yok diye konuştu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sözlerine teşkilatı özlediğini söyleyerek başladı. İzmir?in bütün ilçelerini dolaştığını, kentin her yerinde izinin olduğunu belirten Eroğlu, Ben de bu bölgenin evladıyım. Akrabalarımız burada, askerliğimi burada yaptım. İzmir'e karşı ayrı bir sevgimiz vardır. En çok sevdiğim türkü İzmir'in kavaklarıdır diye konuştu. Türkiyenin 2003 yılından önce durumunun kötü olduğunu savunan Bakan Eroğlu, O zamanki Türkiye neydi, şimdiki Türkiye ne AK Parti hükümetinden önce Türkiye'nin hali yürekler acısıydı. Ben o zaman İSKİ genel müdürüydüm. Enflasyon canavarı vardı. Toplanan vergilerin yüzde 86'sı faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. 70 sente muhtaç olduğumuz günler vardı. IMF?ye borcumuzdan dolayı her zaman IMF memuru gelir, kırmızı halılar serilirdi. Türkiye'ye yön vermeye çalışılırdı. Farkında değildik, onlar idare ediyordu. Sanayi, üretim durmuştu. Tarlalar sulanmıyordu. Barajların hepsi temel safhasında bekliyordu diye konuştu. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğini ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ileri süren Veysel Eroğlu, 6 sıfırlı bir para vardı. Çok utandığımız para. Düşünebiliyor musunuz Bir milyon şimdi bir lira. 'Bu hükümet altı sıfırı atamaz' dediler. 'Ben Taksim?de çıkıp anıracağım' diyenler oldu. Ama attık. Ve o gün onu söyleyenler hiç bir şey yapmadı dedi. 'AK PARTİ HÜKÜMETİ'NDEN ÖNCE ANTİBİYOTİK İLACINI 63 MİLYONA ALDIĞIMI BİLİYORUM' Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcunun bulunduğunu, iktidarın o borcu ödediğini söyleyen Veysel Eroğlu, şunları dile getirdi Allah'a şükür tüm borçlarımızı tıkır tıkır ödedik. IMF bizden 5 milyar dolar borç istemişti. Biz de bakanlar kurulu olarak verelim dedik. Protokol kuruldu. Nereden nereye 70 sente muhtaç olan Türkiye'den IMF'ye borç verecek Türkiye'ye geldik. Gezi olayları döneminden önce Türkiye'de faizler 4.65'e düştü. O dönem ilaç lobisi diye bir şey vardı. AK Parti Hükümeti'nden önce antibiyotik ilacını 63 milyona aldığımı biliyorum. Şimdi de biz olmasaydık 400 milyona satılırdı. Şimdi 9 liraya satılıyor. Bu paralar milletin cebinden gidiyordu. Eskiden paralar faiz lobisi tarafından hortumlandığı için yatırıma bir şey kalmıyordu. Bir de ihale lobisi vardı. Ben göreve geldiğimde bir işin yapım süresi 41 yıldı. Ben Beydağ Barajı için sorduğumda 76 yılda biter dediler. Ben Türkiye de 7 bin 500 tesis açtım. Önceden de 600 tane açmıştım. Dünyada en çok tesis açan bakanım. 533 tane baraj, bin tane gölet açtık. 60 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Türkiye'de çoğu şehirde su yoktu. Ben sadece İstanbul'da yok sanıyordum. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'dan önce bir Kerbela idi. 76 şehirde su yoktu. Bütün Türkiye'yi suya kavuşturduk. 81 ile suyu götüren biziz. Kıbrıs'a su götüren biziz. Bizden önce ormanlara gidilmiyordu. Eğitim yok, fidancılık yok. Şu an Türkiye?de 400 milyon fidan üretiliyor. Son 15 yılda 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Biz Türkiye?nin coğrafyasını değiştirdik. Şu an Türkiye yeşilleniyor. En çok yeşili seven hükümet bizim hükümetimiz. Artık havaalanlarını millet bahçesi yapmaya karar verdik. Bunu kimse yapmaz. Pek çok yerde stadyumlar millet bahçesi oluyor. Mesirelik alanlar yapıyoruz. Hatta iki tane terapi ormanı kurduk. 'İSKİ SOYULMUŞTU' Türkiye'nin ekonomisinin çok güzel geliştiğini aktaran Veysel Eroğlu, Dün bir partinin sözcüsü ekonomiden bahsediyor, berbat olduğunu söylüyor. 2011'de dünyada kriz varken cumhurbaşkanımız 'teğet bile geçmeyecek' dedi. Türkiye'yi AK Parti Hükümeti 3,3 kat büyüttü. Fakir fukaranın en büyük destekçisi AK Parti hükümetidir. Sosyal devlet anlayışını biz getirdik. Eskiden sosyal yardımlar 1 milyar TL idi. Sadece bu sene 38 milyar. Bu paralar bize havadan yağmıyor. Ekonomisi düzgün bir ülkeyiz. Mali disiplin var. Milletten topladıklarımızı hizmet olarak aktarıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümet AK Parti'dir dedi. İSKİ'yi devraldıklarında, kurumun borç içerisinde olduğunu iddia eden Bakan Eroğlu, Soyulmuştu. 2,5 milyar borç bırakmışlardı. Bu zihniyet hep soymuştur. 4,5 milyar dolar zarar uğratmıştır dedi. 'İZMİR'DE NE YAPILIYORSA TAMAMINI BİZ YAPIYORUZ' İzmir?e para gönderdiklerini fakat paraların nereye gittiğinin belli olmadığını savunan Bakan Veysel Eroğlu, şunları söyledi Büyükşehir'in köprü yapması lazım yapamıyor, biz yapıyoruz. Çevre yolu yapamıyor biz yapıyoruz. İzmir'de ne yapılıyorsa tamamını biz yapıyoruz. Türkiye çok gelişti. Son dönemdeki büyüme yüzde 7'dir. Atma hanımefendi atma! Mühendis iddia etmez ispat eder. Rakamlara bakın, biz nereden nereye geldik Türkiye çağ atladı. Yola devam diyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına sokmak. Ey muhalefet sen ne yapacağını söyle. Biz söyledik. AK Parti Hükümeti sözünün eri bir hükümettir. Onlar konuşur AK Parti yapar. Cumhuriyet tarihinde İzmir'e en büyük yatırımları yapan hükümetin AK Parti olduğunu belirten Veysel Eroğlu, Hesap oradaysa arşın burada. İzmir İzmir olalı böyle yatırım, hizmet görmedi. Onlar ne yapıyor 'Sizin hayat tarzınıza karışacak' diyorlar. Kimin hayat tarzına karıştık 80 milyon bizim kardeşimiz. AK Parti'nin geleneğinde herkesi sevme vardır. Biz herkesi kucaklamadık mı Herkese hizmet götürmedik mi Kimseye nereye oy verdin diye sormadık dedi. İZMİR YATIRIMLARINI AÇIKLADI İzmir'e 77 milyar TL yatırım yaptıklarını ileri süren Eroğlu, şöyle konuştu İzmir'in başbakanı kim Binali Yıldırım. Muhteşem bir başbakan. Çok zeki, çalışkan, büyük düşünen, herkesi seven bir yapısı olan kişi. İzmir'e böyle insan gerekir. Tüm çevre yollarını yaptı mı Konak Tüneli'ni yaptı mı İZBAN'ı yaptık. Şu anda Ankara hızlı treni geliyor. Bir baraj var mıydı Küçük Menderes Havzası'nda bir tane baraj ya da gölet söyleyin Yok. Belediye arsenikli su içiriyor diye İzmir?de polemik oldu. Gördes Barajı'nı derhal inşa ettik. Kuraklık vardı. İzmir susuz kalacaktı. Çok hızlı bir şekilde tamamladık. 115 kilometre dev bir boru hattıyla İzmir'e suyu getirdik. Buca Tüneli'ni onlar yapacaktı, yapamadılar. Biz yaptık. Bu yetmedi. Yiğitler Barajı'nı yapın dediler. Kendileri yapacaktı, yapamadılar. Yaptık. Şu anda bu barajdan hem sulama hem de organize sanayiye su vereceğiz. Ödemiş'te Rahmanlar Barajı'nı bitiriyoruz. Ödemiş'e yılda 10 milyon metreküp su vereceğiz. Çeşme'de su yoktu. Şu ana kadar 28 baraj inşa ettik. 8 tane büyük gölet. Yetmedi. 49 baraj ve göletle İzmir'deki tüm yatırımları yaparak, içme, sanayi, kullanma ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacağız. Taşkınları önleyeceğiz. Bu barajlar olmasaydı İzmir'de yer yerinden oynardı. Her yıl çiftçimizin cebine 301 milyon ilave para giriyor. Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) hazır. İzmir ve Ege'deki arazilerde ne gerekiyorsa yapılacak. Bitiş tarihi 31 Aralık 2019. Bu yüzden yola devam diyoruz. Bu proje kapsamında 49 olan proje sayısını 59'a çıkaracağız. Türkiye'de bir rekora imza atacağız. 37 sulama tesisi bitirdik. 93 dere ıslah ettik. Başbakanımızın da size müjdeleri olacak. İzmir muhteşem olacak. Heybemiz dolu. EROĞLU'NDAN KUŞ CENNETİ İDDİASI Bakan Eroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık arasında krize dönüşen Kuş Cenneti ile ilgili de önemli bir iddia ortaya attı. Belediyenin Kuş Cenneti?ni kendilerinden istediğini ve yatırım yapacakları yönünde söz verdiklerini fakat yatırım yapmadıklarını, hatta buranın susuz bırakıldığını belirten Eroğlu, Kuş Cenneti'ni susuz bıraktılar, kuşlar ölüyordu. Orada sözleşmenin süresi bitince otomatikman bize geçti. Şimdi oraya bir iletim kanalı yapıyoruz. Her zaman can suyu ihtiyacını karşılayacağız. Kuş Cenneti?ne su temin edilecek. Bakanlık aldı rant yapacak dediler. Ne rantı ya Biz orayı koruyoruz dedi. BAKAN EROĞLU?NDAN GÖRDES AÇIKLAMASI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Gördes Barajı'ndan su alamadıklarını, burada yaşanan sorunun giderilemediğine ilişkin açıklamalarının sorulduğu Eroğlu, Gördes Barajı'nda sorun olmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu Tahtalı?da yeteri kadar su var. Biz Gördes'i niye yaptık Gördes'i orada İzmir?in sigortası olarak planladık. Allah'a şükür Tahtalı Barajı'nda yeteri kadar su var. 2017 yılında kuraklık oldu. Tahtalı'da su bitiyordu Gördes'ten verdik. Tahtalı Barajı'nda yeteri kadar suyumuz var. Sıkıntımız yok. Gördes'le ilgili bir problemimiz yok. Büyük ovaları suluyoruz. Gördes Barajı'nda 2017 yılında suyu tuttum. İzmir susuz kalacak diye. Orada karstik boşluk vardı. Bir miktar su kaçarsa kaçsın dedik. Öyle bir fedakarlık yaptım. İzmirli bunu bilmez ama mühendisler bilir. Sonradan o problemi giderdik. İzmir'e yatırım yapılmadığı yönündeki iddiaları da hatırlatan Eroğlu, şunları söyledi Eskiden hükümet parayı kendi partisinden olanlara gönderirdi. Biz adaletten ayrılmadık. Biz bütçeden mahalli idarelere ayrılan parayı tıkır tıkır gönderiyoruz. Hiçbir kesintiye uğramadan İzmir'e gerekli olan parayı gönderiyoruz. Hodri meydan! İzmir'e hakkı olan tüm parayı gönderiyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Devletin kayıtları var. Bize hükümetten para gelmiyor. Bu kuyruklu yalan. İzmir'e hatta pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Belediyenin yapması gerekenleri biz yapıyoruz. Eroğlu, ayrıca İzmir'den milletvekili aday olmayı arzu ettiğini de söyledi. Eroğlu, buradaki basın toplantısının ardından İzmir'den Manisa'ya gitmek için kentten ayrıldı.