'SINIRA BARAJ SETİ YAPILIYOR' Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Ak Parti Hükümeti'nin son 15 yılda Adana'ya 32 milyar liralık yatırım yaptığını aktaran Bakan Eroğlu, kendi bakanlığının ise 3 milyar 850 milyon lirayla Adana'ya en çok yatırım yapan bakanlık olduğunu söyledi. Adana'nın kıymetinin bilinmesini isteyen Bakan Veysel Eroğlu, kente Türkiye'de ilk kez Biyolojik Çeşitlilik Müzesi kurmaya başladıklarını da vurguladı. Suriye sınırına terörist geçişlerinin engellenmesine yönelik Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kuracağı açıklanan baraj setleriyle ilgili soruya yanıt veren Bakan Eroğlu, "Özellikle teröristler daha önce Afrin'den Asi Nehri'ni geçerek özellikle bizim Hatay sınırına ve bildiğiniz üzere oradaki dağlara gidiyorlardı. Bunu önlemek için özellikle bir sedde inşaa ediyoruz. Devlet Su İşleri başladı ona. Şu anda makineler çalışıyor. 3 kilometrelik sedde yapacağız. Yüzde 25'i bitmiş. Hızla bitiriz" dedi.
(Görüntülü )Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (5)
'SINIRA BARAJ SETİ YAPILIYOR' Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Ak Parti Hükümeti'nin son 15 yılda Adana'ya 32 milyar liralık...
11 Mayıs 2018 Cuma 20:10
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