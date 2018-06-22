(Görüntülü) Bakan Elvan hep birlikte Türkiye olacağız

Erol OKUR SİLİFKE(Mersin), () MERSİN'in Silifke ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedi. Bakan Elvan, seçim çalışmaları kapsamında Silifke ilçesinde gitti. Bura da esnaf ziyareti eden Elvan, sorun dinleyin sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret sırasında 24 Haziran seçimleri için de destek isteyerek, her şeyin daha güzel olacağını söyledi. Elvan, buradaki ziyaretinin ardından ilçedeki kooperatif yöneticileri ile bir araya geldi. 'GELİN TÜRKİYE İÇİN OY VERİN' Kamyoncular Kooperatifi önünde partili vatandaşlara seslenen 24 Haziran seçimleri önemli bir seçim. Sadece siyasi bir mesele olarak görmeyin. İstiklalimiz, istikrarımız için çok önemli. Bize şu anda Atlantik ötesinden, Avrupa'dan Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'mize saldıranlar var. Ana muhalefet olmak üzere karşı ittifaka, yeni Cumhurbaşkanı adaylarına yine onların gazetelerinde Amerika'da, değişik ülkelerde methiyeler düzenler var. PYD'yi, YPG terör örgütünü kim destekledi Amaç apaçık ortada. O zaman biz kendimize sahip ülkemize, milletimize sahip çıkacağız. Burada değişik siyasi partilere oy veren kardeşlerim olabilir. Geçmiş zamanlarda bizimle olmayan kardeşlerimiz olabilir. Onlara da buradan şunu söylüyorum, gelin Türkiye için oy verin. HDP ile kol kola girenlere oy vermeyin konuştu.