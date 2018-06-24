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(Görüntülü) Bakan Demircan, Samsun'da oyunu kullandı

Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için Samsun’da oyunu kullandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, karayolu ile geldiği Samsun’da Cumhurbaşkanlığı...

Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekilliği seçimleri için Samsun’da oyunu kullandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, karayolu ile geldiği Samsun’da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oyunu Şehit Cengiz Topel İlkokulu 2343 nolu sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından Bakan Demircan, sandıklarda görevlilere başarılar diledi. Okul çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Demircan, alınacak kararların şimdiden hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Gerçekten güzel bir gün. Milletimiz sandık başında, katılım ve ilgi yüksek. Milletimiz en doğru kararı verecek. Milletimizin alacağı karar başımızın, gözümüzün üzerine. Demokrasiyi işletme konusunda Türkiye diğer ülkelere ve milletlere örnek olacaktır. Böylece önümüzdeki günlerde bugün milletimizin vermiş olduğu kararı hep birlikte yaşacağız. Alınacak kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bakan Demircan, ardından, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer'in ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

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