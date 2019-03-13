(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Putin'le şakalaşacak kadar Rusça öğrendim

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi'nde 50 yaş üstü öğrencilerle buluştu. Erkek öğrencilerin ördüğü kazağı sahnede giyen Çavuşoğlu, "Eğitim ortamından kopmak istemiyorum. Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ çatısı altında kurulan ve 60 yaş üstü vatandaşların eğitim gördüğü 'Tazelenme Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Kültür Salonu'ndaki buluşmada Çavuşoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç de eşlik etti. Öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, AÜ'nün ilklerin üniversitesi olduğunu belirterek, bu projenin de AÜ'ye yakıştığını söyledi. Başka üniversitelerin aynı projeyi yapmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, "Bir model oldunuz. Hepimizin tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyacı var. En çok da benim. O kadar hızlı değişiyor ki dünya, bunları iyi takip edip analiz etmek ve politika oluşturmak lazım" dedi. TAZELENMEK İÇİN 60 YAŞ ŞART DEĞİL Her yaşta insanın zihinsel dönüşümü iyi becermesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Tazelenme Üniversitesi'ndeki öğrencilerin üniversitedeki öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Tazelenme Üniversitesi'nin her öğrencisi azimle çalışıyor. Öğrencilik yıllarındaki en büyük eksiğimiz 'Hele şu üniversite bitsin gerisini mezun olunca hallederiz' anlayışıdır. Dil konusunu öğrenciler ihmal etmiyor. Aslında eğitim sürecinde dili öğrenme imkanı var. Yeter ki azmedelim. Kendimizi yenilemezsek 'kes yapıştır' döngüsünün içinde dönüp dururuz. Her şey hızlı değişiyor. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da hızlı değişimler var. Kendimizi yenilememiz için 60 yaş şart değil" diye konuştu. 'PUTİN'LE ŞAKALAŞACAK KADAR RUSÇA ÖĞRENDİM' Eğitim ortamından kopmak istemediğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, en yoğun olduğu dönemlerde bile doktorasını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Siyasete girdikten sonra doktorasının yarım kaldığını anlatan Çavuşoğlu, "Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum. Diğer alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir gün fırsat olursa doktoramı tamamlamayı planlıyorum. AÜ'ye ben de talebe olarak gelmek isterim" dedi. YEREL SAHİPLENME ÖNEMLİ Katılımcılara 31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şehirlerimizi emanet edeceğimiz insanları seçeceğiz. Bir oy vermekle görevimizi yaptığımızı düşünürsek aldanırız. Antalya'nın daha da güzel olması için, daha çevreci ve yaşanabilir, huzurlu şehir olması için kafa yormanızı, fikirler üretmenizi rica ediyorum. Fikirlerinizi Büyükşehir Belediye Bakanımız Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan adayımız Enç ile paylaşırsınız. Yerel sahiplenme her şeyden önemlidir" diye konuştu. TECRÜBELER KÖŞEDE KALMASIN Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, proje ortağı oldukları Tazelenme Üniversitesi'ne destek verdiklerini söyledi. Buranın müstakil bir üniversite olma hayali olduğunu belirten Türel, aktif yaşlanmanın yüzyılın en önemli konuları arasında yer aldığını aktardı. Tecrübenin herhangi bir yerden satın alınmayacağını kaydeden Türel, "Sizlerin tecrübesinin bir köşede kalmasını istemiyoruz. Benim de bu üniversiteye kayıt yaptırmama 5 yıl var" dedi. ÇAVUŞOĞLU ERKEK ÖĞRENCİNİN ÖRDÜĞÜ KAZAĞI GİYDİ Konuşmaların ardından Tazelenme Üniversitesi'nin erkek öğrencilerinin ördüğü kazak, Çavuşoğlu'na hediye edildi. Sahnede kazağı giyen Çavuşoğlu, kazağı yapan kişiyi de sahneye çağırarak teşekkür etti. Menderes Türel de kendisinin kırmızı renkten hoşlandığını belirterek, bu renkte bir kazak istediğine yönelik esprisi gülüşmelere yol açtı. BELEDİYENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HİZMETLERİ Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, AÜ Kampüsü içinde Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmete açtığı bazı projelerin açılış kurdelesini kesti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, daha önceki ziyaretlerinde öğrencilerin bazı istekleri olduğunu belirterek, bugün bunları hayata geçirdiklerini söyledi. Belediyenin ücretsiz hizmete açtığı projeler arasında çamaşırhane, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursları, wi-fi, otobüs ringi ve kampüste kullanılacak bisikletler bulunuyor. KAZADA YARALANAN EBRU TÜREL DE AÇILIŞA KATILDI Hizmetlerin açılışına, 7 Mart Perşembe günü geçirdiği trafik kazasında burnunun 3 yerinde kırık oluşan Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de katıldı. Burnunda bandaj bulunan Ebru Türel'in gözlerinin altındaki morluklar dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, Ebru Türel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 'EŞİM KAZAĞIMI BEĞENMİŞSE' Açılışını yaptıkları hizmetlerin hepsinin birbirinden güzel olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ücretsiz internetin olması öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından önemli. Çamaşırhane başlı başına güzel bir şey. Biz yurt dışında öğrenciyken bozuk paraları biriktirir, çamaşırhanede kullanırdık. Elde yıkamaktan iyidir" dedi. Çavuşoğlu öğrencilere, "Size bir tavsiyem olsun. Süveter tarzı kazaklar var ya onları kurutma makinesinde uzun tutmayın, sonra bir bakıyorsunuz küçücük olmuş. Biz bunları öğrencilik yıllarımızda yaşadık. Birkaç kazağımız gitti. Şimdi ise eşim bu konunun uzmanı olmuş, Hülya Hanım. Bir kazağımı beğenmişse, 'Mevlütçüğüm bu kazak sana olmaz artık, çok küçülmüş. Bunu benim almam lazım' diyor. Öğrendim ki kurutma makinesine atıyor, benim kazak küçülüyor ve el koyuyor" dedi. Üniversitenin şehirle bütünleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Üniversitemiz Türkiye ve dünya sıralamasında sürekli yükseliyor. AÜ böyle giderse dünyada ilk yüze girer" dedi.