(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan bir parti var (3)
09 Şubat 2019 Cumartesi 17:17
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