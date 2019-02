(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan bir parti var (2)

ÇAVUŞOĞLU: OKTAY BİZİM AYNI ZAMANDA AĞABEYİMİZ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çavuşoğlu, Oktay'ın tüm milletin takdirini kazandığını söyledi. Oktay'ın Antalya'nın tüm taleplerine olumlu cevap verdiğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü aldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Sayın Oktay, bizim için sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı değil ağabeyimizdir" dedi.



'31 AKŞAMI ANTALYA'DAN GÜZEL MÜJDEYİ VERECEĞİZ'



Antalya'da AK Parti ailesinin giderek büyüdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Teşkilatımızın fedakâr çalışmaları sayesinde Antalya'da oyumuzu ikiye katladık. Oy oranımız yüzde 43'e çıktı. Yüzde 50'nin üzerine de çıkabiliriz. Arkadaşlarımız seçim arifesinde gece gündüz çalışıyor. Seçim sonuna kadar birlikte çalışarak Büyükşehir Belediyemizi yeniden kazanacağız, her ilçede gayretle çalışacağız. 31 Mart akşamı güzel müjdeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve size ileteceğiz" diye konuştu.



PARTİLİLERDEN SÖZ ALDI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise 31 Mart'ta Antalya'da hem Büyükşehir hem de Cumhur İttifakı ile birlikte 19 ilçede ipi en önde göğüsleyeceklerine yürekten inandığını söyledi. Bu konuda partililerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere söz alan Fuat Oktay, AK Parti'nin yeni dönemde şehre ve şehirde yaşayanlara değer katan belediyecilik anlayışıyla öne çıkacağını söyledi. Oktay, Antalya'da son yağışlarla birlikte zarar gören TARSİM (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.) ve onun dışındaki çiftçilerin zararlarının karşılanması yönünde tüm çalışmaların yapıldığını ve sona gelindiğini belirterek, Valilik aracılığıyla bu ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.



70 MİLYON TURİST VE 70 MİLYAR DOLAR GELİR



Türkiye'de turizm hedefi olarak 50 milyon konuşulurken bu rakamın bugün '70 milyon turist 70 milyar dolar gelir'e yükseltildiğini dile getiren Fuat Oktay, Antalya'nın 2018'de 13 milyonları gördüğünü, yeni hedefler doğrultusunda kentten yeniden bir hamle beklediklerini söyledi. Bu hedefte gelir olarak en çok payı Antalya'nın almasını istediklerini kaydeden Oktay, "Bu yeni hedef doğrultusunda sadece deniz, kum, görsel boyutta değil, yayla, doğa, inanç gibi birçok alanımız var ve bu yılı Göbeklitepe Yılı ilan ettik. Sadece Urfa değil etrafındaki 5 ille birlikte inanç ve tarihi turizm açısından ciddi bir gelire ulaşılmasını hedefliyoruz. O bölgelere gelen turistlerin Antalya'yı ziyareti de bekleniyor" diye konuştu.



Son günlerin en önemli tartışma konularından biri olan Hal Yasası ile tarla- tüketici arasındaki sebze ve meyve fiyatları arasındaki farka da değinen Fuat Oktay, şunları söyledi:



"Antalya, tarımda da üreten, değer katan bir şehir. Ama tüketiciye yansıyan boyutuna baktığınızda buradan 50 kuruşa giden bir ürünün 5 TL'ye tüketicinin sofrasına indiğini gördüğümüzde bu bize ağır geliyor. Bunun da öncülüğünü yine Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle her fırsatta dile getiriyor, 'Buna müsaade etmeyeceğiz' diye. Yani eğer kazanacaksa iki kesim kazanması gerekiyor. Hem üreticimizin hem tüketicimizin kazanmasıdır. Bu et boyutunda da aynıdır. 50 kuruştan 5 TL'ye götüren aradaki sıkıntı her neyse bunu çözmek zorundayız. Dolayısıyla çalıştığımız Hal Yasası asla Antalya'daki üreticilerimizin veya diğer illerimizdeki üretildikten sonra hale kadar gelen boyutu etkileyecek bir çalışma değil. Üretici birliklerinin ve üreticilerimizin güçlendirilmesi önemli, üreticilerden alındıktan sonra 5 TL'yi geçmeden tüketici hallerine ulaşıyor olması önemli."