(Görüntülü) Bakan Albayrak: Adam gibi çalışmayan madenci ve ocaklara 'güle güle' deriz

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,()-ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak;



"Kurallara uygun olmayan, vahşi işletmecilik yaparak çevreye, yerel insanımıza zarar verecek şekilde işletmecilik yapan hiçbir maden şirketi faaliyette bulunmayacak. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulur, ya adam gibi yaparlar ya da hepsine 'güle güle' deriz"





Bakanı Berat Albayrak, Şile'de seçim çalışmalarında bulundu. Bakan Albayrak, Şile Ak Parti İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve partililerle birlikte, ilk olarak Kömürlük Mahallesi'nde bölge muhtarları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak ardından, Kervansaray Mahallesi'nde halka seslendi.





"VAAT NAMINA YAZDIKLARI HER ŞEYİ BİZ ZATEN YAPMIŞIZ"



Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz günlerde 'şu aday olanlar ve partilerin programlarına bir bakalım' dedik. Özellikle Enerji anlamında baktık. Benimle alakalıya. 'Acaba ne diyorlar' diye baktığımızda; internetten kes-yapıştır yaparak koymuşlar. Vaat namına yazdıkları her şeyi biz zaten yapmışız, birçoğunu hayata geçirmişiz. Peki, bu ülkenin beka meselesi yani terör örgütleri sorunu var. Ne çözüm öneriyorlar diye baktığımızda; bu 15 Temmuz ihaneti yapan malum ülkeye, onun arkasına saklanarak ülkeye fitne ve tefrika noktasında, ihanet noktasında faaliyetlerini sürdüren FETÖ terör örgütü geçmiyor. PKK zaten yok. Ötesinde; PKK'ya sırtını dayayanlarla kol kola. Taahhütlerinde ne var? 24 Haziran'dan sonra terör örgütü elebaşına özgürlük. Bunu kamuoyunda açıkça paylaşıyorlar" dedi.





"BU MİLLET APTAL VE AHMAK DEĞİLDİR"



Albayrak, "Son 15 senede kapımızın dibinde, Suriye ve Irak'ta 2 milyondan fazla insan öldü. Buralarda Arap var, Türkmen var, Kürtler var. Bu coğrafyada ölen insanlar kapımızın dibinde öldüler. 10 milyondan fazla insan yerini, yurdunu terk etti, mülteci konumuna geldiler. 3,5 Milyon ülkemizde var, çeşitli illerimizde. Bölgemizdeki ülkelerin neredeyse hepsi teker teker yıkıldı. Bölgede güçlü bir şekilde ayakta kalan tek ülke Türkiye, dik duran liderse cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu millet aptal ve ahmak değildir. Birileri inadına bunu yapmaya çalışıyor, kandırılmaya gelmez, hakikati bilir. Kim yalan söylüyor, kim gerçek söylüyor, bilir. Zaten bunun bir teveccühüdür ki, bu siyasi hareket, 16 yıldır bu ülkenin başında. Seçim yaklaştıkça o bol kepçe lokantasından atanlar kar gibi eriyorlar. Meydanlarda yalan dolan, her gün Cuma namazı kılanları duyuyoruz. Tülbent müzesi kuranları görüyoruz. Bunları söylemeye bile bizim vaktimiz yok." şeklinde konuştu.



Şile ve bölgesinde uzun yıllar faaliyet gösteren taş ocakları ve maden ocakları hakkında da açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kervansaray, Değirmençayırı, Ağva... Ben bu meydanda açıkça söz veriyor ve müjdeliyorum; bu gün itibariyle Şile ve bölgesinde kurallara uygun olmayan, vahşi işletmecilik yaparak çevreye, yerel insanımıza zarar verecek şekilde işletmecilik yapan hiçbir maden şirketi faaliyette bulunmayacak. Bahsettiğim hususlarda adım atmayan hiçbirine işletme ruhsatı izni verilmeyecek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle işletmecilik yok. Sen burada iş yapacaksın, yerel idare ve halktan kopuk olacaksın. Halka sosyal sorumluluk projesi kapsamında iş, aş, sorumluluk kapsamında bir desteğin olmayacak ve en önemlisi çevreyi, ilçeyi, bölgeyi takmadan vahşi işletmecilik yapacaksın. Bunların hepsinin kapısına kilit vurulur, ya adam gibi yaparlar ya da hepsine 'güle güle' deriz" dedi.