(Görüntülü) Bahçeli: Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşürümez

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin beka seçimleri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır. Zalimler hava kokluyor. Hıyanet odakları uygun ortam yokluyor. Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha deneyecekler. Zillet ittifakını oluşturan partiler bunu görmüyor, bunu anlamıyor. Çünkü aldıkları talimat budur. Unutmayınız ki zalimlere kıyakçılığın sonu eninde sonunda ayakçılıktır. Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nın bulunduğu alanda halka seslendi. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en önemli seçimlerden birisi olacağını ifade eden Bahçeli, "31 Mart'a hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? 31 Mart'ta sandığa sahip çıkacak mısınız? 31 Mart'ta Zonguldak'ın makus tarihini değiştirip MHP'ye oy verecek misiniz ? Huzur istiyorsanız adres MHP'dir. Güven ve güvence istiyorsanız çare MHP'dir. Zonguldak ağırlıklarından kurtulsun, prangalarından sıyrılsın diyorsanız çözüm MHP'dir. Huzurlarınızda Zonguldak MHP adayı Hamdi Ayan'ı hepinize emanet ediyor ve 3 hilale desteğinizi bekliyorum. TTK Zonguldak'ın geçim kaynağı, ekmek teknesidir. TTK'nin kapatılacak durumda olması hiç kabul ettiğimiz bir şey değildir. Alın terinizin, emeklerinizin zayi olmasına sessiz duramayız. TTK millidir ve Zonguldak'ın geleceğidir. Kesinlikle sahip çıkacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır." dedi.



'EN KORKUNÇ ÖLÜMLERE MARUZ KALMAMAK İÇİN BEKA DİYORUZ'



Bahçeli, MHP olarak her güzel insanı eşit gören bir mizaca sahip olduklarını söyledi. Hiç kimseyi dini, ırkı, mezhebi ve ideolojileri nedeniyle ayırmadıklarını ifade eden Bahçeli, şöyle dedi:



"CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu mücadeleye siz de katılın. İP'ye gönül veren siz de ortak olun. Zillet ittifakını niyeti iyi değildir, amacı temiz değildir. Şimdi soruyorum size Zonguldak'a sahip çıkacak mısınız? Zonguldak için iradenizi gösterecek misiniz? Milli bekamızın yanında duracak mısınız? Türk milleti ahlakıyla anılarıyla var oluş ilkeleriyle tarih boyunca adından söz ettirmiş, hükümdarlığını ve haysiyetini korumayı bilmiştir. En korkunç ölümlere maruz kalmamak için beka diyoruz. Tarihten silinmemek için beka diyoruz. Onurlu hayat, bağımsız gelecek, dik baş için beka diyoruz. Edebiyat ırmağına coşkun nehirler gibi akmak için beka kararındayız. Eğer beka yoksa bağımsızlık yoksa milli varlık zillete düşmüşse ne madenin ne çıkarılacak kömürün hiçbir önemi de yoktur. Beka milli cevherdir. Damarlarımızda asil kandır. Ötüken'den çıktık çıkalı bekamızı bildik. Söğütten yayıldık yayılalı bekamızı korumak için ant içtik. Son yurdumuzu kutlu fethimizin ruhuyla buluşturduk buluşturalı bekadan en ufak taviz vermedik. En küçük geri adım atmadık. Bekamızı muhafaza ettiğimiz için bugün buradayız. Bekamızı müdafaa ettiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti'ni muazzam bir mücadele şuuruyla kurabildik."



'TÜRK MİLLETİ BU OYUNLARI YUTMAZ'



Terör örgütlerinin durmak bilmediğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"Emperyalizmin karanlık, planlarını icra etmekten vazgeçmiyorlar. Avrupa Parlamentosu'nun çürük hükümsüz kararını hepiniz duymuşsunuzdur. Avrupa Birliği müzakerelerin askıya alınmasını belirten raporu kabul etmişler. Bize parmak sallıyorlar. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ'cülerin, PKK'lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emelleri sineye asla çekmez. Aslında istiyorlar ki bölünelim. İstiyorlar ki Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim. Birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu'dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler. İster ekonomik tetikçileriyle gelsinler, döviz silahını üzerimize doğrultsunlar ister siyasi kumpaslarıyla gelsinler isterse 15 Temmuz gecesinden olduğu gibi tepemizden bomba atsınlar yapamazlar. Bu milleti geçemezler, Türkiye'yi yıkamazlar. Biz bekamıza sahip çıktıkça zalime direniriz. Biz bekamıza sahip çıktığımız müddetçe haine aman dedirtiriz. Bu nedenlerle 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Tekrar soruyorum sizlere. Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Dürüstlük adamlık budur. Kahraman Zonguldak işte bu kadar görkemlidir."



'YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİDİR'



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli tehditlere ve milli bekaya yönelik saldırılara çok güçlü bir cevap olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni hükümet sistemi muhtemel 15 Temmuz gecelerine Türkiye'yi istila emellerine karşı kalıcı sağlam donanımlı ve kuvvetli bir tedbirdir. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Bu itibarla kurum kurallarıyla oturması ve olgunlaşması lazımdır. İlke ve esaslarıyla iyice köklemiş devlet sorunlarını tedavi edecek acil bir ihtiyaçtır. 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tam manasıyla uygun bir mahalli idareler yönetimi bizzat milletimiz tarafından tesis ve bina edilmelidir. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında çelişki yaşanmamalıdır. Eğer yaşanırsa devlet zayıflayacak milli irade zaafa uğrayacaktır. Bu durum karşısında zaafa düşmemiş güvencesiz kalmamız mutlaktır. İşte bu sebeple 31 Mart seçimleri bekamızın seçimidir. Türkiye'nin istikbal hakları 31 Mart'ta oylanacaktır. Zalimler hava kokluyor. Hıyanet odakları uygun ortam yokluyor. Yine üzerimize gelecekler, şanslarını bir kez daha deneyecekler. Zillet ittifakını oluşturan partiler bunu görmüyor. Bunu anlamıyor. Türk milletinin var oluş mücadelesine riayet göstermiyorlar, hürmet etmiyorlar. Çünkü aldıkları talimat budur. Unutmayınız ki zalimlere kıyakçılığın sonu eninde sonunda ayakçılıktır. Türk milletini, Türk devletini hiç kimse ayağa düşüremez. Hiç kimse zillete mecbur edemez. Zilletin zehrinden içiremez."



'KILIÇDAROĞLU KULAĞINA NE FISILDANMIŞSA ONU SÖYLÜYOR'



CHP'nin HDP ile yol yürüdüğünü ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, YPG'nin bize saldıracağına inanmıyor. Kürdistan beyanlarına sıcak ve sempatik bakıyor. Şu gaflete bakar mısınız? Şu zillete dikkat eder misiniz? Kılıçdaroğlu kulağına ne fısıldanmışsa onu söylüyor. Türkiye düşmanlarının düdüğünü öttürüyor. Bölücülerle aynı safa giriyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bunu nasıl kabullenecekler, bu zillete nasıl tahammül gösterecekler. CHP'nin neresi aziz Atatürk'e benziyor. Ayıptır, günahtır yazıktır. CHP'ye gönül verenlere hakarettir. İP'e oy veren kardeşlerim. Bugüne kadar giydikleri parti şapkalarıyla övünen ilke ve fikriyatları olmayan, HDP’yi Kürt siyasi hareketi olarak tanımlayıp ittifak kuran ilkesizleri nereye kadar sırtlarında taşıyacaklardır? Bunlarda siyasi ahlak yok. Bunlarda Türkiye sevgisi yok. Bunlarda Zonguldak’a muhabbet yok. İşleri güçleri yalan dolan. Üstelik 31 Mart seçimlerine beka seçimi dedikçe hopluyorlar. Adeta zıvanadan çıkıyorlar. Akıl ölçüleri hepten kayboluyor, şuur kapakları tümden kapanıyor. Zillet ittifakı Türkiye’nin karşısındaki çetedir, şebekedir, mihraktır. Zillet ittifakı siyasi aldatma ve kandırma markasıdır. Dikkat buyurunuz, 31 Mart seçimlerinden çok korkuyorlar. Başlarına gelecekleri görüyorlar. Belalarını bulacaklarını hissediyorlar. Zonguldak’ın iradesinden ürküyorlar, heybetinden tir tir titriyorlar. Ama korkuları beyhudedir, kaçacakları, saklanacakları yer kalmamıştır. Biliniz ki, vakti geldiğinde mutlaka sandıkta milletimize hesap vereceklerdir" diye konuştu.