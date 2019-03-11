(Görüntülü) Bahçeli Etimesgut'te Seçim İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu
11 Mart 2019 Pazartesi 15:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) İzmir'de sağlıklı...
- 2İzmir'de sağlıklı hayat ve obezite...
- 3İzmir'de sağlıklı hayat ve obezite...
- 4Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında...
- 5(Görüntülü) Alerjik astım hastaları...
- 6(Görüntülü) Kalça kırıklarında ilk...
- 7Alerjik astım hastaları eve gelince duş...
- 8Kalça kırıklarında ilk 24 saate dikkat
- 9(Görüntülü) Canan Karatay: Lahmacun...
- 10Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food
- 1YKS’de geç başvuru tarihi 19 Mart
- 2(Görüntülü) Veliler yıllar sonra tekrar...
- 3Veliler yıllar sonra tekrar öğrenci oldu
- 4Bursa'da 20 şehirden öğrenciler...
- 5(Görüntülü) Yeşil sahada '1-1...
- 6Yeşil sahada '1-1 Berabere' dediler
- 7Medyadaki cinsiyetçi dile karşı daha...
- 8BUÜ'nün 7 bin öğrenci kapasiteli...
- 9(Görüntülü) Hint savaş uçağı, Pakistan...
- 10Kadın akademisyen ve öğrenci sayısı...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Jet kazasında hayatını kaybetmişti,...
- 2Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü’nde...
- 3(Görüntülü) Büyük açılış öncesi...
- 4(Görüntülü) Gaziantep’te iplik yüklü...
- 5(Görüntülü) Düşürdüğü bayrağı...
- 6Şanlıurfa'da terör propagandasına...
- 7FETÖ'nün iş dünyası yapılanması...
- 8Binali Yıldırım: Etnik kimliğinizle...
- 9flaş
- 10Kılıçdaroğlu "Sanatçılar ve edebiyatçılar...
- 11flaş
- 12DHA YURT BÜLTENİ -12
- 13Berkin Elvan mezarı başında anıldı
- 14İSTANBUL - FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI...
- 15DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
- 16Bakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı...
- 17Elazığ'da kaçak keklik avlayanlara...
- 18Bakan Dönmez: 81 ilin 81'ine de doğal...
- 19Motosikletten atlayıp kaçan firarinin...
- 20(Görüntülü) Bakan Ersoy: Malatya'ya...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:35
|07:15
|13:25
|16:43
|19:15
|20:43