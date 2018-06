(Görüntülü) Bahçeli: Durmasınlar yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler, bunlara aldırış etmeyiniz

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,()



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız." dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki törene MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve partililer katıldı. "Kader mahkumları af istiyor" pankartının açıldığı salonda "Durma ilerle, evlatların seninle", "Muhalefetin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atıldı.



Burada bir konuşma yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli, “Yarım asırdır üç hilali solduramadılar ya, tahammülsüzlükleri de bu yüzdendir. Yapamayacaklar, başaramayacaklar, Ulubatlı Hasan'ın surlara diktiği Üç Hilali İstanbul'un gönlünden, milletin gövdesinden asla silemeyecekler. Varsın olsun, şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar, yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iflası için el ovuşturan maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar, ya da yok olacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi anketle kurulmadı, anketle kundaklanamaz. Milliyetçi Hareket Partisi icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz. Her yerdeyiz, her gönüldeyiz, her ömürdeyiz. 49 yıldır dildeyiz, duadayız, sarsılmaz duruştayız. Yarım asırdır varız, gelecek asırlarda da Üç Hilal sancağı Al Bayrağımızın yanında mutlaka yerini alacaktır. İstikbal bizimdir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir. Buna hiçbir kokuşmuş engel olamayacaktır. Bunun önüne hiçbir gafil geçemeyecek, hiçbir köhne anketçi, hiçbir müflis ve müfteri zihniyet ket vuramayacaktır" dedi.





DİP DALGA



Bahçeli, “Dip dalga diyorlar ya, işte o dalga milletimizin tertemiz iradesidir, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği, layık olduğu zirveye inşallah çıkaracaktır. Bizimle uğraşmalarının sebebi bellidir, çünkü Türkiye'nin sırtını yere getirmek istiyorlar. Bize soğuk ve şaşı bakmaları boşuna değildir, çünkü haçlı hevesleriyle örtüşen bölücülük damarı aziz vatanımızı zehirleme gayesindedir" şeklinde konuştu.





“TRİBÜNDEN BAKMAYACAĞIZ"



“Merak buyurmayınız, Türkiye'nin geleceğinde pay sahibi olacağız" diyen Bahçeli, "Önümüzdeki dönemde sözümüz yere düşmeyecek, irademiz görmezden gelinmeyecektir. Ülkücü her zaman olduğu gibi başı dik gezecektir. Hedeflerimiz birer birer, sabır ve akılla gerçekleşecektir. Hayallerimiz gerçekle buluşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyecek, elini taşın altına koymaktan dün olduğu gibi yine çekinmeyecektir. Zaman Türk milletinin, zemin Türkiye'nindir, sıra Milliyetçi Ülkücü Hareketi'ndir. Hizmetse edeceğiz, hakikatse söyleyeceğiz, hedefse mutlaka ulaşacağız. Türkiye'nin yeni hükümet yapısı altında inşa ve imar faaliyetinde biz de olacağız. Geri durmayacağız. Uzaktan izlemeyeceğiz. Tribünden bakmayacağız. Gelişmelere kapalı durmayacağız. Mücadelemizi son nefes, son nefer, Turan'a kadar sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı'nın itibar ve iffetine gölge düşürmeyeceğiz. Zira Türkiye'nin geleceği Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin parlak yarınları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tesis ve temin edilecektir. Gazetelerde yazılan asılsız ve uyduruk haberleri atın bir kenara. Ucuz ve köhne yorumcuların televizyonlarda söylediklerini fırlatın boşluğa. Biz varız, Türkiye için hazırız. Biz güçlüyüz, Türk milleti için dava ve demokrasi nöbetindeyiz" şeklinde konuştu.





“BU CAN BU BEDENE HARAM OLSUN"



Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: 24 Haziran için el ovuşturanlar varmış. Bizden görünüp kaynağımızı kurutmaya niyetlenenlere, ganimet avcılığından medet ve menfaat umanlara 24 Haziran'da hüsran yaşatmaksak, bunları hezimetle buluşturup tamamen gündemimizden çıkarmazsak, diyorum ki, bu can bu bedene haram olsun. Meselenin püf noktası FETÖ ve PKK'nın tez ve hedeflerine müzahir hareket eden siyaset defolarının bugün meydanlara yüzsüzce çıkmaları, milletimizi kandırmaya tevessül etmeleridir. CHP'ye bakınız bunu görürsünüz. İP'e dikkat ediniz aynısına şahit olursunuz. HDP zaten sicili belli terör aparatıdır. Bunların Cumhurbaşkanı adayları ise adeta hilkat garibesi, felaket tellalı, hıyanet çığırtkanı, Pensilvanya acenteleridir. Türkiye'nin maruz kaldığı açmaz yüreklerimizi sızlatmaktadır. HDP tutuklu bir PKK'lıyı Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmış, hiç kimseyi şaşırtmamıştır.. İnce işçilikle Türkiye'nin altını oyan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, terörle mücadelede kahramanlık gösteren bir komutanımızın apoletlerini sökmeyi vaat ediyor. Kandil, İmralı ve Pensilvanya'ya el sallıyor. Sözde Kürt sorununu tanıyor. Kırmızıçizgileri olmadığını anlatıp bisikletle yalan turu atıyor. Beyaz Türk-zenci Türk sözleriyle bölücülük yapıyor. Bu hadsiz ve seviyesiz sözler büyük bir bühtandır. İncelip ahlaken kopan bu şahsa diyorum ki, Türk'ün beyazı-zencisi olmaz, tarih boyunca da olmamıştır. Ya Türksün'dür, ya da değilsindir. Ya adamsındır, ya da ar damarı çatlak bir bedbaht. Neyin beyazı, neyin zencisi, her yeriniz simsiyah olmuş farkında değilsiniz. Ne konuştuğunu bilmeyen, ağzından çıkanı kulağı duymayan İnce'nin freni patlamış, dengesi bozulmuştur. İşte bu tablo karşısında Cumhur İttifakı Türkiye'nin gelecek umududur. 15 Temmuz'dan sonra yeni bir hükümet sistemine geçilmesi zorunluydu. Türkiye'nin rahat bir nefes alması, güvenlik ve beka tehditlerine karşı güç birliği yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtı.





“CHP'DE UMUT YOKTUR. İP'DE HAYIR YOKTUR"



Bahçeli, “7 Ağustos Yenikapı ruhuyla bu birlikteliğin temeli atılmıştır. 16 Nisan Halkoylaması'yla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletimiz evet demiştir. Terörizme karşı ortak bir refleks gösterilmiştir. Siyasi ve ekonomik saldırılarına karşı Cumhur İttifakı doğmuştur. CHP'de umut yoktur. İP'de hayır yoktur. HDP ve diğerlerinde gelecek ve huzur yoktur. Her birisi Türkiye karşıtlarıyla aynı kümede toplanmışlardır. FETÖ'ye olur vermişlerdir. PKK'ya sessiz ve tepkisiz kalmışlardır. Afrin Zeytin Dalı Harekâtına karşı çıkan bu sefillerdir. Beka mücadelemizi sulandırmaya çalışan bu densizlerdir. Türkiye'yi geri götürmeye heves eden bu omurgasızlardır. Bunlar karşısında Türk milletinin ve Türkiye'nin tarihi haklarını savunacak irade ise Cumhur İttifakı'yla tecelli etmiştir. Ve Cumhur İttifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin varlığını teyit edecektir. Kuvvetler ayrımı net olarak sağlanacaktır. Yasama daha güçlü, yürütme daha aktif ve etkin, yargı ise daha bağımsız ve tarafsız çalışacaktır. Teröre karşı cumhur iradeyle ve ittifakla direnç göstermektedir. Afrin'de bayrak dikilmiştir. Allah'ın izniyle sıra Kandil'e gelmiştir. Al Bayrağımız eninde sonunda, en kısa sürede Kandil'deki hainlerin tepelerine dikilecektir. Türkiye'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Zillet ittifakı bozguna uğrayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye, Türkiye ise Cumhur İttifakı'dır. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak uygulamaya geçecek, Cumhuriyet taçlanacaktır. Türk milleti, 16 Nisan'daki kararını daha üst bir seviyede sahiplenip tescil ettirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de TBMM'de çok güçlü bir şekilde varlığını muhafaza edecektir" şeklinde konuştu.





SURUÇ'TAKİ SALDIRI



MHP Genel Başkanı Bahçeli, “14 Haziran Perşembe günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, seçim çalışmalarını yaptığı esnada Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Adayı Sayın İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki partili arkadaşlarına yönelik hunhar suikastı şiddet ve nefretle lanetliyorum. Bu alçak terör saldırısı sonucunda dört kişi hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştır. Kanlı ve kahpe saldırı aynı zamanda demokrasimizi, aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef almıştır. Ancak teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler, milli birlik ve kardeşliğimizi asla yıkamayacaklardır. Her şeyden önce Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzakları bozacak, terör figüranlarını yerle yeksan edeceklerdir. Suruç'ta teröristlerin açtıkları ateş sonucunda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Bunun yanı sıra, ailelerine, Adalet ve Kalkınma Partisi camiasına, Şanlıurfalı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.